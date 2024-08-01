С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечный четверг! Утром 22°C, Днём 29°C, Вечером 25°C. На небе – ни облачка, поэтому займемся продуктивным времяпрепровождением!

Мы вам предлагаем погулять засесть за интересное чтиво в час зноя, узнать ряд интересной и полезной информации. Ну, и конечно, узнать новости!

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата: в Москве открылось ВДНХ, и Серафим Саровский был причислен к лику святых. Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк», и родился Святослав Рихтер!

Григорий, Дмитрий, Евгения, Роман, Степан и Тихон – с днем Ангела вас!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром, первым в этом году!