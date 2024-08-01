Центральный Банк Канады снизил ключевую ставку до 4,5%

Второе подряд снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, объявленное Банком Канады в среду, может показаться незначительным.

Однако это может иметь серьезные последствия для рынка недвижимости и для предприятий Квебека.

Тенденция к снижению, подтвержденная BDC, с другой стороны, указывает потенциальным покупателям, что они должны извлечь выгоду из постепенного снижения переменной ставки, если выберут этот вариант.

Эта ситуация будет стимулировать покупки жилья. Это также прогноз Чарльза Бранта, директора отдела анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека.

« Складывается определенная уверенность и предсказуемость», – утверждает Брант, добавляя, что, скорее всего, нам сообщат о еще одном снижении во время следующего объявления о ключевой ставке, запланированного на 4 сентября.

Кроме того, рынок недвижимости ожидал этого спада и уже начал некоторое оживление в начале этого года. У многих людей может возникнуть соблазн купить прямо сейчас, поскольку« по мере снижения ставок цены будут расти»,-говорит Сен-Пьер. Таким образом, снижение ставок не гарантирует улучшения доступности.

Снижение процентных ставок оказывает влияние на цены на жилье, но это не волшебная палочка для их снижения и стимулирования строительства, заявила первый заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс на пресс-конференции в среду.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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