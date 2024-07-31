Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 31 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 31 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 31, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 5 Просмотров

Команда Canadian Media Group желает Доброго вечера и хорошего настроения после рабочего дня, расслабления, чувства радости и уюта! Пусть всё у нас будет позитивно и приятно с вечера  и до утра!

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Увеличение минимального платежа по кредитным картам: С 1 августа в Квебеке минимальный платеж по кредитным картам увеличивается до 4,5%, что выше, чем в остальной части Канады, где он составляет от 2 до 3%.
  • Штрафы за несоответствие стандартам безопасности: Квебек ввёл штрафы от $300 до $600 для владельцев мотоциклов и скутеров, не соответствующих Канадским стандартам безопасности транспортных средств (CMVSS).
  • Рост случаев листериоза: В Квебеке подтвержден случай листериоза, число заражений, вызванных напитками растительного происхождения, зараженными бактериями Listeria, возросло с 12 до 18.
  • Полицейские рейды на водоёмах: Рейды полицейских сил и операции по обеспечению безопасности на реках и водоёмах Квебека привели к штрафам нарушителей.
  • Штрафы за медуслуги: Оттава оштрафовала Квебек за то, что пациенты вынуждены платить “из своего кармана” за медуслуги, покрытые государством. В прошлом году 780 врачей Квебека покинули государственную систему здравоохранения и перешли в частный сектор, в то время как в остальной Канаде это сделали только 14 врачей.
  • Сокращение штата в Lion Électrique: Квебекский производитель городских электромобилей Lion Électrique сокращает штат работников на 30% в третий раз в этом году из-за финансовых трудностей.
  • Ограничения на вылов лосося: Квебек ввел новые ограничения на вылов атлантического лосося из-за низкой годовой миграции в большинстве рек провинции.
  • Райан Рейнольдс и Хью Джекман на Hot Ones: Актёры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попробовали острый соус «Монреаль» из ферментированного кимчи ресторана Mark’s Hot Sauce на шоу Hot Ones на YouTube.
  • Борьба в Вердене: Кандидат от Блока Квебека стремится создать «цепную реакцию» на дополнительных выборах 16 сентября, чтобы вызвать «движение в сторону Блока Квебека» на острове Монреаль.

В Канаде

  • Финансовые отчеты партий: Elections Canada опубликовала финансовые отчеты партий за период с апреля по июнь: пожертвования федеральной Либеральной партии растут, но доминируют консерваторы.
  • Сбой в Delta Air Lines: Глобальный сбой в сфере ИТ обошелся Delta Air Lines в $500 млн.
  • Задержание террористов: Граждане Канады, отец и сын Ахмед Фуад Мостафа Эльдиди и Мостафа Эльдиди, задержанные в Ричмонд-Хилле, планировали серьёзный террористический акт в Торонто.
  • Рост экономики: В мае экономика Канады выросла на 0,2% благодаря расширению обрабатывающей промышленности и государственного сектора.
  • Свертывание программы мониторинга сточных вод: Правительство Онтарио сворачивает программу мониторинга сточных вод на наличие COVID и других вирусов.
  • Недостаток квалифицированных работников: Работодателям в Канаде не хватает денег для найма квалифицированных работников.
  • Памятная табличка в Торонто: В Торонто установят памятную табличку, посвященную изобретению подушки-пукалки канадской компанией Jem Rubber Co.

В России

  • Филиалы иностранных банков: Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, где физические лица смогут только покупать и продавать валюту, но не открывать счета.
  • Выплаты участникам СВО: Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей для участников СВО по контракту.
  • Лишение гражданства: Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет.
  • Иск Татьяны Бакальчук: Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку, связанный с расторжением брака.
  • Поражение Медведева: Российский теннисист Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге Олимпийских игр в Париже и выбыл из соревнований.
  • Индивидуальные предприниматели в Уголовном кодексе: Минюст предлагает ввести индивидуальных предпринимателей в Уголовный кодекс для борьбы с «обналом» и налоговыми нарушениями.
  • Запрет на продажу энергетиков детям: Госдума запретила продавать энергетики детям.
  • Снятие с должности: Глава департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов снят с должности.

В мире

  • Уничтожение главаря ХАМАС: Главарь ХАМАС Исмаил Хания уничтожен в Тегеране при детонации ракеты, выпущенной с территории Ирана.
  • Удар по Бейруту: Женщина погибла и 17 человек пострадали в результате израильского удара по Бейруту. Командир “Хезболлы” Фуад Шукр погиб при израильском ударе.
  • Протесты в Венесуэле: В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее шести человек, включая двух подростков.
  • Рост попыток прорыва границы: Польские пограничники зафиксировали 90 попыток прорыва границы нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе.
  • Олимпийская медаль Кирпичниковой: Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступавшая за Россию, завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.
  • Контроль за экспортом дронов в Китае: Китай ужесточит контроль за экспортом дронов с сентября ради защиты «государственных интересов».
  • Отстрел одичавших собак в Финляндии: Финские пограничники получили разрешение на отстрел стаи одичавших собак вблизи границы с Россией для защиты местных жителей.
  • Поставка истребителей F-16 Украине: Украина получила от НАТО первую партию истребителей F-16.
  • Завершение службы российских пограничников в Армении: Российские пограничники завершили 32-летнюю службу в ереванском аэропорту Звартноц.
  • Приостановка помощи Грузии: США приостанавливают выделение помощи Грузии в связи с принятием закона об иноагентах.

 

Подписаться на «News.Montreal» и на «Деловой Монреаль»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*