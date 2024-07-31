Новости дня Делового Монреаля за 31 июля 2024 года

Команда Canadian Media Group желает Доброго вечера и хорошего настроения после рабочего дня, расслабления, чувства радости и уюта! Пусть всё у нас будет позитивно и приятно с вечера и до утра!
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Увеличение минимального платежа по кредитным картам: С 1 августа в Квебеке минимальный платеж по кредитным картам увеличивается до 4,5%, что выше, чем в остальной части Канады, где он составляет от 2 до 3%.
- Штрафы за несоответствие стандартам безопасности: Квебек ввёл штрафы от $300 до $600 для владельцев мотоциклов и скутеров, не соответствующих Канадским стандартам безопасности транспортных средств (CMVSS).
- Рост случаев листериоза: В Квебеке подтвержден случай листериоза, число заражений, вызванных напитками растительного происхождения, зараженными бактериями Listeria, возросло с 12 до 18.
- Полицейские рейды на водоёмах: Рейды полицейских сил и операции по обеспечению безопасности на реках и водоёмах Квебека привели к штрафам нарушителей.
- Штрафы за медуслуги: Оттава оштрафовала Квебек за то, что пациенты вынуждены платить “из своего кармана” за медуслуги, покрытые государством. В прошлом году 780 врачей Квебека покинули государственную систему здравоохранения и перешли в частный сектор, в то время как в остальной Канаде это сделали только 14 врачей.
- Сокращение штата в Lion Électrique: Квебекский производитель городских электромобилей Lion Électrique сокращает штат работников на 30% в третий раз в этом году из-за финансовых трудностей.
- Ограничения на вылов лосося: Квебек ввел новые ограничения на вылов атлантического лосося из-за низкой годовой миграции в большинстве рек провинции.
- Райан Рейнольдс и Хью Джекман на Hot Ones: Актёры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попробовали острый соус «Монреаль» из ферментированного кимчи ресторана Mark’s Hot Sauce на шоу Hot Ones на YouTube.
- Борьба в Вердене: Кандидат от Блока Квебека стремится создать «цепную реакцию» на дополнительных выборах 16 сентября, чтобы вызвать «движение в сторону Блока Квебека» на острове Монреаль.
В Канаде
- Финансовые отчеты партий: Elections Canada опубликовала финансовые отчеты партий за период с апреля по июнь: пожертвования федеральной Либеральной партии растут, но доминируют консерваторы.
- Сбой в Delta Air Lines: Глобальный сбой в сфере ИТ обошелся Delta Air Lines в $500 млн.
- Задержание террористов: Граждане Канады, отец и сын Ахмед Фуад Мостафа Эльдиди и Мостафа Эльдиди, задержанные в Ричмонд-Хилле, планировали серьёзный террористический акт в Торонто.
- Рост экономики: В мае экономика Канады выросла на 0,2% благодаря расширению обрабатывающей промышленности и государственного сектора.
- Свертывание программы мониторинга сточных вод: Правительство Онтарио сворачивает программу мониторинга сточных вод на наличие COVID и других вирусов.
- Недостаток квалифицированных работников: Работодателям в Канаде не хватает денег для найма квалифицированных работников.
- Памятная табличка в Торонто: В Торонто установят памятную табличку, посвященную изобретению подушки-пукалки канадской компанией Jem Rubber Co.
В России
- Филиалы иностранных банков: Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, где физические лица смогут только покупать и продавать валюту, но не открывать счета.
- Выплаты участникам СВО: Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей для участников СВО по контракту.
- Лишение гражданства: Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет.
- Иск Татьяны Бакальчук: Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку, связанный с расторжением брака.
- Поражение Медведева: Российский теннисист Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге Олимпийских игр в Париже и выбыл из соревнований.
- Индивидуальные предприниматели в Уголовном кодексе: Минюст предлагает ввести индивидуальных предпринимателей в Уголовный кодекс для борьбы с «обналом» и налоговыми нарушениями.
- Запрет на продажу энергетиков детям: Госдума запретила продавать энергетики детям.
- Снятие с должности: Глава департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов снят с должности.
В мире
- Уничтожение главаря ХАМАС: Главарь ХАМАС Исмаил Хания уничтожен в Тегеране при детонации ракеты, выпущенной с территории Ирана.
- Удар по Бейруту: Женщина погибла и 17 человек пострадали в результате израильского удара по Бейруту. Командир “Хезболлы” Фуад Шукр погиб при израильском ударе.
- Протесты в Венесуэле: В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее шести человек, включая двух подростков.
- Рост попыток прорыва границы: Польские пограничники зафиксировали 90 попыток прорыва границы нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе.
- Олимпийская медаль Кирпичниковой: Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступавшая за Россию, завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.
- Контроль за экспортом дронов в Китае: Китай ужесточит контроль за экспортом дронов с сентября ради защиты «государственных интересов».
- Отстрел одичавших собак в Финляндии: Финские пограничники получили разрешение на отстрел стаи одичавших собак вблизи границы с Россией для защиты местных жителей.
- Поставка истребителей F-16 Украине: Украина получила от НАТО первую партию истребителей F-16.
- Завершение службы российских пограничников в Армении: Российские пограничники завершили 32-летнюю службу в ереванском аэропорту Звартноц.
- Приостановка помощи Грузии: США приостанавливают выделение помощи Грузии в связи с принятием закона об иноагентах.
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