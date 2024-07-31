31 июля – всемирный день авокадо! Что мы знаем интересного об этом фрукте?

Ежегодно во многих странах 31 июля отмечают День авокадо, посвящённый очень популярному последнее время фрукту. Сегодня идеальный повод, чтобы побаловать себя замечательным авокадо, тостами с авокадо или любым другим блюдом из авокадо, которое вам нравится.

Авокадо – это плод дерева, которое по-научному называется Persea americana (Персея американская). Оно ценится за высокую питательность и насыщенную текстуру. Кстати, авокадо очень популярно у сторонников здорового питания, и многие его часто называют суперфудом.

Этот суперфуд действительно очень полезен. Во-первых, это отличный источник мононенасыщенных жирных кислот, которые способны снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Во-вторых, авокадо содержит огромное количество клетчатки, белка, калия и фолата. В-третьих, плоды авокадо могут похвастаться наличием витамина Е, витамина К и витамина С.

На сегодняшний день известно несколько разновидностей авокадо, которые различаются по форме, цвету, вкусовым качествам и весу. Родиной авокадо является Центральная Америка и Мексика. По внешнему виду плод авокадо напоминает орех, по химическому составу и вкусовым качествам – овощ, однако авокадо безусловно является фруктом.

Интересно, что ацтеки называли авокадо яичком и особенно ценили его, как афродизиак (пища, которая усиливает половое влечение). Именно по этой причине испанским колонизаторам запрещалось употреблять авокадо во время походов. В те времена люди могли оценить влияние пищи только на практике, сейчас же нам доступны научные объяснения. Авокадо – это тот фрукт, который обеспечивает полноценное питание, важное для здоровья.

Стоит обязательно отметить, что несмотря на огромное количество полезных свойств, употреблять в пищу авокадо стоит в меру. Оно вполне может вызвать аллергию и точно не стоит питаться исключительно авокадо. Доказано, что любая монодиета вредна для здоровья, так как не может обеспечить организм всеми необходимыми веществами. Диетологи также не рекомендуют употреблять авокадо людям, которые страдают заболеваниями печени и проблемами пищеварения, так как мякоть плода содержит много жиров.

1. Слово “авокадо” происходит от ацтекского слова ahuacatl, что, якобы, переводится как мужские яички. Не зря плоды авокадо были ацтекским символом любви и плодородия — они даже на деревьях растут парами.

2. При этом у одного дерева авокадо есть и мужские, и женские цветы, и чтобы избежать самоопыления, они растут в разное время. Это явление называется дихогамия.

3. Авокадо — это не овощ, а фрукт! Второе название растения — Персея американская и принадлежит оно к роду Персея семейства Лавровых. Авокадо — двоюродный брат корицы и лаврового листа.

4. Самый ранний факт использования авокадо, обнаруженный археологами в Перу, относится к 7000 годам до н. э.

5. Первыми европейцами, которые стали есть авокадо, были испанские конкистадоры в 16 веке. Благодаря этому фрукту они выжили в Мексике. В результате испанского завоевания авокадо распространилось в Южной и Центральной Америке.

6. Название “авокадо” придумал ирландец сэр Ханс Слоун: так он назвал дерево в 1696 году в каталоге ямайских растений. Он также называл дерево “аллигаторова груша” из-за грушевидной формы и грубой текстуры кожуры.

7. Существует более 500 сортов авокадо, выращиваемых по всему миру.

8. Самый популярный сорт авокадо — Хасс. Название этот сорт получил благодаря почтальону по имени Рудольф Хасс, который обнаружил необычное дерево у себя на заднем дворе в 1930-х годах в Калифорнии. Находчивый Хасс запатентовал сорт авокадо имени себя в 1935 году.

9. Самые старые деревья авокадо растут в Мексике — им 400 лет.

10. В тройку крупнейших экспортеров авокадо входят Мексика, Доминиканская Республика и Колумбия.

В общем, сделайте себе тост с авокадо или какой-нибудь салатик с ним! И поздравьте этого зеленого именинника с его днем! Приятного и полезного аппетита!

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