Сбои в работе Microsoft сказываются на клиентах в Канаде и по всему миру

Microsoft сообщает о проблемах с сетевой инфраструктурой Azure, которые влияют на подключение пользователей к сервисам по всему миру, сообщается на странице компании.

Все чаще появляется больше сообщений об ошибках, включая проблемы с логинами, веб-сайтом и приложением Microsoft.

В сообщении на X, ранее называвшемся Twitter, Microsoft 365 отметила “снижение производительности” нескольких своих служб и функций.

“У клиентов могут возникать задержки при подключении к службам Azure. У нас есть несколько инженерных групп, которые занимаются диагностикой и устранением проблемы”, – говорится в онлайн-сообщении технической компании.

Ранее в этом месяце миллионы компьютеров, работающих под управлением Windows, вышли из строя после того, как компания CrowdStrike, занимающаяся кибербезопасностью, выпустила обновление программного обеспечения.

Глобальное отключение затронуло 8,5 миллионов устройств, были отменены несколько рейсов и клиенты остались без доступа к критически важным услугам, таким как банковское дело и здравоохранение.

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