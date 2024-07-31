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Выбор редакции Ученые из Канады назвали продукты, которые укрепят мужское здоровье
magmer.ru

Ученые из Канады назвали продукты, которые укрепят мужское здоровье

Степан Артемьевский Июл 31, 2024 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Полезные продукты Комментарии к записи Ученые из Канады назвали продукты, которые укрепят мужское здоровье отключены 7 Просмотров

Канадские ученые опубликовали результаты последнего исследования, назвав те важные продукты, которые способны укрепить мужское здоровье.

 

Их перечень был опубликован в одном из медицинских журналов.

По словам ученых, после 30 лет уровень тестостерона в мужском организме начинает снижаться приблизительно на 1%ежегодно. Из-за этого развивается гипогонадизм, что приводит к уменьшению либидо, мышечной массы и плотности костей. Помешать данному процессу можно, например, за счет питания, поэтому в рацион необходимо добавить природные антиоксиданты.

Исследователи пришли к выводу, что ряд растительных продуктов, которые богаты полифенольными соединениями, такими как флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты, увеличивают уровень андрогенов.

Данные компоненты, способные укрепить мужское здоровье, содержатся в большим количестве продуктов. Мы перечислим лишь ряд из них: тимьян, петрушка, бобовые, яблоки, зеленый чай, помидоры, грейпфрут.

Канадские ученые просят обратить внимание, что все вышеперечисленные продукты стимулируют продуцирование андрогенов путем активации особых генов в клетках и предотвращать снижение уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений. Поэтому, мужчинам необходимо внести их в ежедневный рацион.

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