Ученые из Канады назвали продукты, которые укрепят мужское здоровье

Канадские ученые опубликовали результаты последнего исследования, назвав те важные продукты, которые способны укрепить мужское здоровье.

Их перечень был опубликован в одном из медицинских журналов.

По словам ученых, после 30 лет уровень тестостерона в мужском организме начинает снижаться приблизительно на 1%ежегодно. Из-за этого развивается гипогонадизм, что приводит к уменьшению либидо, мышечной массы и плотности костей. Помешать данному процессу можно, например, за счет питания, поэтому в рацион необходимо добавить природные антиоксиданты.

Исследователи пришли к выводу, что ряд растительных продуктов, которые богаты полифенольными соединениями, такими как флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты, увеличивают уровень андрогенов.

Данные компоненты, способные укрепить мужское здоровье, содержатся в большим количестве продуктов. Мы перечислим лишь ряд из них: тимьян, петрушка, бобовые, яблоки, зеленый чай, помидоры, грейпфрут.

Канадские ученые просят обратить внимание, что все вышеперечисленные продукты стимулируют продуцирование андрогенов путем активации особых генов в клетках и предотвращать снижение уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений. Поэтому, мужчинам необходимо внести их в ежедневный рацион.

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