Правительству Квебека выплатили лишь около трети штрафов, связанных с пандемией

Более чем через два года после того, как Квебек отменил большинство своих мер в области общественного здравоохранения в связи с эпидемией COVID, провинция возместила лишь немногим более трети из 68 миллионов долларов, которые она получила в виде штрафов, связанных с пандемией.

Во время пандемии в Квебеке были приняты одни из самых строгих мер общественного здравоохранения в стране, и он был единственной провинцией, которая ввела комендантский час для своих жителей.

С начала распространения COVID-19 в 2020 году власти выписали почти 44 000 штрафов за нарушения провинциального закона об общественном здравоохранении, включая незаконные собрания, ношение масок и нарушение комендантского часа.

Подавляющее большинство этих штрафов было роздано до конца 2022 года – большинство ограничений, связанных с COVID, были сняты весной того же года.

Однако, по прошествии двух лет, правительство все еще работает над тем, чтобы заставить людей оплатить эти штрафы.

По состоянию на 30 июня правительство взыскало 25,2 миллиона долларов, что составляет около 37% от общей суммы.

Средняя сумма задолженности за один штраф составляет около 1500 долларов.

Кэти Шенард, представитель Министерства юстиции Квебека, говорит, что только 17% нарушителей признали себя виновными или оплатили свои штрафы, не подавая заявления о признании вины. Еще 41% просто проигнорировали квитанции, и их могут обязать заплатить по умолчанию. И 42 процента из них не признали себя виновными, причем некоторые из этих дел все еще рассматриваются в судебной системе.

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