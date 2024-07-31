“Шантарам” – книга для дождливого дня! Мы прочли ее, и вам рекомендуем!

К своему стыду, признаюсь – «Шантарам» я прочла только на прошлой неделе. Да, это стыдно, но о романе, входящем в сотню лучших романов прошлого века, я узнала две недели назад. А узнав и прочитав аннотацию, еще три дня мучалась скепсисом, стоит ли начинать. Но вот начав, уже не могла оторваться. По сему, делюсь впечатлениями.

Это роман – история одного человека. Это путь, это поиски правды и смысла жизни. Его борьба за жизнь. Дневник впечатлений, эмоций, встреч, побед и поражений, радостей и скорбей. Были моменты настолько тяжелые эмоционально, что я пыталась переключиться на какое-то другое занятие, но меня тянуло продолжать читать и узнавать, что произойдет со всеми героями повествования.

Знаете, немного таких книг, которые заставляют задуматься, заставляют еще раз остановиться и понять, а что же такое любовь и философия, дружба и месть, смерть и душа… А если все это преподнесено в ритме динамики и вечного риска – это вдвойне полезно для осознания.

А кроме того – Индия. Страна, о которой я знала и знаю до бессовестного мало. А в книге – исчерпывающие описания этого прекрасного края, с его обычаями и укладами, с его ритмом жизни и основными постулатами морали. Очень интересно и для меня было познавательно.

Короче говоря, я прочла глубокую книгу. И о многом успела поразмыслить. Даже когда читала ночами, понимая, что мне вставать в 6 утра и отправлять детей на учебу.

Да, я даже несколько цитат выписала. Это так, для себя. Но делюсь!

«Каждый удар человеческого сердца – это целая вселенная возможностей.»

«Любовь – улица с односторонним движением.»

«Это характерная черта нашего времени: стиль превращается в позу, вместо того, чтобы поза поднималась до стиля.»

В общем, если интересно такое чтиво – попробуйте осилить. Я же недельку передохнув, начну читать продолжение. Зацепил меня этот роман.

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