Смерть женщины в Лашине – это убийство: полиция Монреаля

Представитель полиции Сабрина Готье подтвердила во вторник утром, что ее смерть считается 21-м убийством за год на острове Монреаль.
В понедельник около 19:45 в полицию поступил звонок в службу 911, и она прибыла в жилой дом на 32-й авеню, недалеко от Виктория-стрит.
Прибыв на место, полицейские обнаружили бездыханное тело женщины.
Парамедики констатировали ее смерть на месте происшествия.
Во вторник на место происшествия прибыло подразделение полиции по борьбе с особо опасными преступлениями, чтобы собрать улики и расследовать преступление.
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