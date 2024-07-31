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Выбор редакции Смерть женщины в Лашине – это убийство: полиция Монреаля

Смерть женщины в Лашине – это убийство: полиция Монреаля

Степан Артемьевский Июл 31, 2024 Выбор редакции, Криминал, Новости Комментарии к записи Смерть женщины в Лашине – это убийство: полиция Монреаля отключены 7 Просмотров

Полиция Монреаля сообщает, что смерть 64-летней женщины, найденной в понедельник в квартире в Лашине, рассматривается как убийство.

 

Представитель полиции Сабрина Готье подтвердила во вторник утром, что ее смерть считается 21-м убийством за год на острове Монреаль.

В понедельник около 19:45 в полицию поступил звонок в службу 911, и она прибыла в жилой дом на 32-й авеню, недалеко от Виктория-стрит.

Прибыв на место, полицейские обнаружили бездыханное тело женщины.

Парамедики констатировали ее смерть на месте происшествия.

Во вторник на место происшествия прибыло подразделение полиции по борьбе с особо опасными преступлениями, чтобы собрать улики и расследовать преступление.

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