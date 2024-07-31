Canadian Media Group рекомендует: Прогулка в Сан-Анн-де -Белльвью













Воскресный день выдался таким каким-то солнечным и просто-таки манящим выйти из дому, что мы решили съездить погулять на набережную в Сан-Анн-де-Бельвью, благо от нас поездка занимает всего минут 20-25. Поехали, значит. Но такой я человек, что просто так гулять не люблю. Хочу что-то прочесть, узнать… А вдоль шлюза – много всяких плакатов с интересной информацией. Ну, я и почитала, познакомилась с историей того места, куда мы на прогулку выбрались.

Рассказываю, если кому интересно, конечно! Сан-Анн-де-Бельвью – вторая по старшинству община на нашем Западном острове. Основана она была в 1703 году. Изначально это был вовсе не городок, а такое пилигримное пристанище для тех, кто направлялся к Великим Озерам.

Жил здесь один человек по имени Саймон Фрейзер. Он был крупным торговцем мехами. И пришла к нему в голову светлая идея: а что, если это пристанище паломников превратить в курорт? Решил – сделал, видимо, мужиком был настоящим! И на побережье стали появляться хорошие добротные дома гостиничного типа, причал для аренды лодок. Даже – издательство Garden City Press, занимающее важное место в городской и экономической истории городка. Издательство – это информация, это реклама, это залог того, что о развивающемся курортном местечке узнают.

А где редакция, там и типография. И ее построили. Джордж Харпелл, друг и единомышленник Фрейзера и построил, собственно. И не просто типографию. Харпелл стремится помочь своим сотрудникам приобрести недвижимость и уделял особое внимание застройке земель вокруг своего детища. Появился такой район- городок для рабочих.

Во время Великой депрессии Харпелл нанимал безработных для посадки деревьев и разбил японский сад с прудом перед зданием Garden City Press, от которого, к сожалению, сегодня ничего не осталось. Только информация на одном из стендов, который я читала во время прогулки.

Потомки Фрейзера владели его домом до 1965 года, а потом он был продан Канадскому фонду культурного наследия Квебека. Он и находится рядом с церковью Святой Анны, разумеется. По названию городка. Церковь была расширена в 1882 году, а интерьер был обновлен в начале прошлого века в соответствии с указаниями Второго Ватиканского собора. Преобразования, осуществленные в 1936 году, придали новый стиль внутреннему убранству и нескольким внешним элементам, включая колокольню, крышу и окна.

А на втором стенде я прочла вот что! У города Сан-Анн-де-Бельвью не один, а целых два фирменных цветка в качестве эмблемы. По просьбе мэра Паолы Хава конкурсная изучила возможные варианты, и город выбрал и утвердил два вида роз в качестве эмблем: розовый куст “Blanc Double de Coubert” и “Campfire”. Первый сорт роз, как утверждается на стенде, очень распространен в наших краях. А вот «Campfire» – это новая канадская роза, выведенная в Сен-Жан-Cюр-Ришелье относительно недавно. Названная в честь одноименной картины канадского художника Тома Томсона, эта роза символизирует многообразие и красоту нашей местной культуры. Я не знаток роз, но возле церкви их было много, и они были все благоухающе-великолепны!

Кстати, о церкви. Почти дойдя до нее, мы услышали колокольный звон. Остановились прочесть молитву. День Крещения Руси был на дворе все же. А когда звонница затихла, мы, опустив глаза, увидели огромный ящик с созревающими помидорами! Жизнь жительствует, что тут сказать! И пусть так будет!

А прогуливаться полезно: и воздухом дышать, и что-то новое познавать. По крайней мере, в этот раз у нас получилось.

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