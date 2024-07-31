С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливая среда! Но зато не будет жарко, душно, липко и неприятно! Наоборот, температура воздуха будет радовать: Утром 22°C, Днём 25°C, Вечером 21°C. Но, дождь с грозой- не погулять!

Мы же вам предлагаем погулять виртуально в Сан-Анн-де-Бельвью, узнать историю одного монреальского памятника, засесть за интересное чтиво под шум дождя, в общем, провести этот день продуктивно, несмотря на облачный прогноз погоды.

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата: сегодня родились Дидро и Лист, Экзюпери и Фюнес! А значит, философствовать, музицировать, писать и смешить людей! Для этого есть все вводные!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром, последним в этом году!

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