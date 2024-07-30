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Новости Новости дня Делового Монреаля за 30 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 30 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 30, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 3 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Штрафы для Пьера Рене Бенчли: Пьер Рене Бенчли заплатит штрафы на общую сумму $132 000 за привлечение инвесторов без проспекта и незаконную деятельность биржевого брокера.
  • COVID-19 штрафы: В Квебеке выплачено немногим более трети из $68 млн, наложенных в виде штрафов, связанных с пандемией.
  • Убийство в Лашине: Полиция Монреаля (SPVM) расследует убийство шестидесятилетней женщины, которую связали и зарезали.
  • Олимпийская бронза: Монреальский пловец Натан Жомбор-Мюррей завоевал бронзовую медаль в синхронном прыжке с трамплина, первую в истории Канады на 10-метровой платформе.
  • Кража ульев: Пчеловод Мэгги Ламот-Будро из Сент-Адриен-д’Ирланд столкнулась с кражей четырёх ульев, потеряв около 200 000 пчел.
  • Исследование велосипедных дорожек: Стажер из Монреаля проехал по всем велосипедным дорожкам острова, собирая данные для полного представления о полосах движения для велосипедистов.
  • Пожар в Квебеке: 71-летний мужчина погиб при пожаре автомобиля.

В Канаде

  • Отзыв продукта: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия (MAPAQ) отзывает продукт Wontons Poulet & Shrimp компании Les Aliments SLC Inc. из-за возможного присутствия сальмонеллы.
  • Отзыв автомобилей Tesla: Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей из-за проблемы с капотом, которая может увеличить риск аварии.
  • Долги перед индейскими народами: Канада оказалась в долгах перед индейскими народами, что усиливает их позиции для переговоров с правительством по вопросам финансового возмещения.
  • Новые полицейские вертолёты: Правительство Онтарио закупает пять новых полицейских вертолётов за $134 млн для борьбы с кражами автомобилей и уличными гонками.
  • Долги адвоката: Адвокат из Торонто Пин-Тэн Тан задолжал клиентам более $1 млн, удержав доходы от продажи их недвижимости и бизнеса.
  • Вандализм в Торонто: В еврейском районе Торонто вандалы подожгли школьный автобус и разрисовали здания антиизраильскими граффити.
  • Снижение аренды: Стоимость аренды квартир в районе Большого Торонто упала впервые за три года.

В России

  • Лежаки для пенсионеров: В Госдуме предложили бесплатно выдавать лежаки пенсионерам для увеличения потока туристов на отечественные пляжи.
  • Снижение ставок по ипотеке: В ЦБ рассказали, что ставки по ипотеке пойдут вниз по мере снижения инфляции и ключевой ставки.
  • Приговор за взрыв: Взорвавший автомобиль с помощником запорожского вице-премьера в Крыму получил 14 лет колонии.
  • Легализация майнинга криптовалют: Госдума РФ приняла закон о легализации майнинга криптовалют и разрешении внешнеторговых расчётов криптовалютой с 1 сентября.
  • Утечка данных Wildberries: Бакальчук заявил об опасности утечки данных пользователей Wildberries из-за смены владельца домена.
  • Арест блогера: Блогера Эдварда Била арестовали ещё на 14 суток за массовую драку и использование формы полиции.
  • Запрет треш-стримов: В России запретили треш-стримы, признавая отягчающими обстоятельствами публичную демонстрацию преступлений в соцсетях.
  • Заявление Павла Дурова: Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что уже 15 лет является донором спермы и у него более 100 детей в 12 странах мира.

В мире

  • Удар по Бейруту: Израиль нанёс удар по столице Ливана Бейруту, целью был командир «Хезболлы».
  • Помилование в Беларуси: Лукашенко помиловал приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера.
  • Эрдоган и Олимпиада: Эрдоган не поехал на Олимпиаду по просьбе внучки и пожалуется папе римскому на ЛГБТ-пропаганду.
  • Конфликт НОК Израиля и Палестины: МОК объяснил бездействие в конфликте НОК Израиля и Палестины «уходом от политики».
  • Арест активов: Итальянская прокуратура арестовала активы и недвижимость бизнесмена Алексея Федоричева на сумму около $44,4 млн по запросу Украины.
  • Всемирные игры дружбы: Предложено перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год.
  • Фрегат в Испании: Испания разрешила подсанкционному фрегату «Штандарт» зайти в свой порт.
  • Новый оборонный консорциум: В Финляндии появился новый оборонный консорциум, а компания Gasum прекратила покупать российский газ.

 

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