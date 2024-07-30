Сколько король Карл III зарабатывает на своем герцогстве стоимостью в миллиард долларов?

Когда король Карл III взошел на трон, он отказался от состояния стоимостью в миллиард долларов, которым владел в течение 70 лет.

К счастью, он приобрел то, что компенсировало потерю, – другое имущество стоимостью в миллиард долларов, которое, согласно финансовой отчетности, принесло прибыль в размере более 48 миллионов долларов в прошлом году.

Герцогство Ланкастер является “древним, ответственным за управление инвестиционным портфелем земли, недвижимости и финансовых вложений”, согласно его официальному веб-сайту.

Согласно сайту, “основной целью герцогства является обеспечение дохода для суверена как герцога Ланкастерского” – и в прошлом году герцогство принесло доход в размере 27,4 миллиона фунтов стерлингов (48,7 миллиона долларов).

Этот показатель вырос на 4,5 процента по сравнению с предыдущим годом и продолжает расти в течение последних трех лет.

Общая стоимость недвижимости огромна и также растет – стоимость чистых активов выросла на один процент в 2024 году до 647,6 млн фунтов стерлингов (1,15 млрд долларов).

Несмотря на свои размеры, герцогство Ланкастер фактически занимает второе место в списке после герцогства Корнуолл, которое было передано Уильяму, принцу Уэльскому, в 2022 году.

Стоимость чистых активов этой недвижимости составляет 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,98 миллиарда долларов), а профицит дохода в прошлом году составил 23,6 миллиона фунтов стерлингов (42,1 миллиона долларов).

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