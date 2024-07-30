Продолжительная жара ожидается из-за повышения температуры в Монреале

Управление по охране окружающей среды и изменению климата Канады (ECCC) предупреждает о “продолжительной жаре”, при этом в понедельник днем и до среды ожидается от 35 до 39 градусов по Цельсию.

Ночью будет немного прохладнее, с минимумами в 18 градусов по Цельсию и выше. Метеорологическое агентство прогнозирует небольшой дождь в среду, но ожидается, что в четверг жара вернется, а влажность воздуха составит около 40 градусов.

“Жара и влажность могут сохраниться и в субботу”, – отмечает ECCC. “Чувство дискомфорта будет особенно острым в городских районах, где температура может подняться на несколько градусов”.

Министерство здравоохранения Квебека напоминает людям о необходимости защищать себя от жары.

Выпивайте от шести до восьми стаканов воды в день;

Избегайте употребления алкогольных напитков или кофеина;

По возможности проводите не менее двух часов в день в прохладном месте с кондиционером;

Принимайте прохладный душ или ваннуили охлаждайте кожу влажным полотенцем;

Ограничьте физическую активность;

Носите легкую одежду.

Кроме того, людям напоминают, что никогда не следует оставлять ребенка одного в автомобиле или плохо проветриваемом помещении даже на несколько минут.

“Следите за своими близкими и будьте готовы помочь тем, кто является функционально зависимым, инвалидом, психически больным или живет один”, – говорится в заявлении ECCC. “Помните, что жара также может повлиять на здоровье домашних животных”.

Любой, у кого есть вопросы о здоровье, может позвонить в Info-Santé по номеру 811.

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