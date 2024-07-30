Стажер из города Монреаль составил карту всей сети велосипедных дорожек острова

Стажер из города Монреаль проехал по всем велосипедным дорожкам острова, собирая данные, чтобы составить полное представление о полосах движения, отведенных для велосипедистов.

Протяженность сети велосипедных дорожек на острове составляет более 1000 километров, и этим летом Ариан Ганьон проедет их все.

“Я посещаю 80 процентов сети велосипедных дорожек”, – сказала она. “Я просматриваю всю сеть велосипедных дорожек, чтобы собрать данные о степени деградации дорог”. У нее есть камера с обзором в 360 градусов, которая делает панорамные снимки дорожек, в то время как программное обеспечение с искусственным интеллектом на смартфоне обнаруживает все выбоины и трещины.

Городские власти считают, что собранные ею данные помогут принимать важные решения. “Нужно ли нам делать ремонт? Нужно ли нам развивать другие велосипедные дорожки?” – спросил представитель мэрии Монреаля Филипп Сабурин. “Если мы хотим улучшить наши велосипедные дорожки, то необходимо получить соответствующую информацию, точные данные, чтобы спланировать инвестиции на ближайшие годы”.

Городские власти также обнародуют эти данные, которые, в свою очередь, могут быть использованы районами и городами на острове. “Если вы приедете в Биконсфилд на выходные, вы увидите велосипеды по всему Биконсфилду”, – сказал мэр Биконсфилда Джордж Бурель. “Я думаю, мы можем работать сообща и сотрудничать, чтобы у нас была хорошая сеть велосипедных дорожек”.

После того как ист-энд и центр Монреаля нанесены на карту, Ганьон продолжает свой маршрут на крайний запад острова. “Я собираюсь проделать весь путь до Сент-Анн-де-Бельвю”, – сказала она, добавив, что надеется закончить за две недели. Если проект окажется успешным, Монреаль хочет запустить аналогичный план по заполнению пробелов и выбоин на своих улицах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий