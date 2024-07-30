“Мы на седьмом небе от счастья”: дайвинг-клуб Пуэнт-Клэр празднует получение бронзовой медали

Пловец из Монреаля Натан Жомбор-Мюррей помог Канаде завоевать бронзовую медаль в синхронном плавании. Уроженец Пуэнт-Клэр в паре с Райланом Винсом из Реджайны завоевал первую олимпийскую медаль Канады в прыжках в воду среди мужчин после Пекина-2008 и первую в истории медаль на 10-метровой платформе.

Путь Жомбора-Мюррея начался в дайвинг-клубе Пуэнт-Клэр. “Что мы можем сказать? Это было безумное утро”, – сказал 58-летний ассистент главного тренера клуба Давид Бедар, который участвовал в четырех Олимпийских играх подряд, начиная с 1984 года в Лос-Анджелесе. “Натан всегда был восходящей суперзвездой. Сегодня он это доказал”.

Жомбор-Маррей участвовал в Играх 2020 года в Токио, вместе с Винсентом Рендо, еще одним выпускником клуба дайвинга Пуэнт-Клер. В 2021 году пара едва не поднялась на пьедестал почета, заняв пятое место в синхронном беге на 10-метровой платформе. Жомбор-Маррей также заняли 13-е место в личном зачете на 10-метровой платформе в Токио.

Дайвинг-клуб Пуэнт-Клер был представлен на всех Олимпийских играх с 1968 года. В клубе тренировались несколько медалистов, но это первая олимпийская медаль, завоеванная доморощенным дайвером из Пуэнт-Клера. “Мы привыкли к олимпийцам, но не привыкли к медалям”, – сказал Бедар. “Мы на седьмом небе от счастья”.

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