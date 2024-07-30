Канадское исследование опровергает пользу умеренного употребления вина

Результаты их работы представлены в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
Ранее исследователи полагали, что умеренное употребление алкоголя связано с долгожительством и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако новое исследование выявило, что предыдущие выводы были основаны на методологических ошибках, включая недостаточный учет долговременных привычек.
Проведенный мета-анализ 107 исследований показал, что у тех, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах, риск преждевременной смерти на 14% ниже, чем у трезвенников.
Тем не менее, этот эффект наблюдался только в исследованиях низкого качества.
В высококачественных исследованиях, где респонденты были моложе 55 лет и исключались бывшие или случайные алкоголики, связь между умеренным употреблением и продолжительностью жизни не подтвердилась.
Учёные также подчеркнули, что не существует абсолютно безопасного уровня потребления алкоголя, что требует пересмотра общественных рекомендаций.
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