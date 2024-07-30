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Красное вино. Вкусно.

Канадское исследование опровергает пользу умеренного употребления вина

Виктория Христова Июл 30, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадское исследование опровергает пользу умеренного употребления вина отключены 5 Просмотров

Группа исследователей из Института изучения зависимости при Университете Виктории в Канаде опровергла устоявшуюся гипотезу о благотворном воздействии сухого красного вина на здоровье.

 

Результаты их работы представлены в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Ранее исследователи полагали, что умеренное употребление алкоголя связано с долгожительством и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако новое исследование выявило, что предыдущие выводы были основаны на методологических ошибках, включая недостаточный учет долговременных привычек.

Проведенный мета-анализ 107 исследований показал, что у тех, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах, риск преждевременной смерти на 14% ниже, чем у трезвенников.

Тем не менее, этот эффект наблюдался только в исследованиях низкого качества.

В высококачественных исследованиях, где респонденты были моложе 55 лет и исключались бывшие или случайные алкоголики, связь между умеренным употреблением и продолжительностью жизни не подтвердилась.

Учёные также подчеркнули, что не существует абсолютно безопасного уровня потребления алкоголя, что требует пересмотра общественных рекомендаций.

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