Квебекский пчеловод потеряла 200 000 пчел

Мэгги Ламот-Будро, пчеловод из Сент-Адриен-д’Ирланд, Квебек, недавно столкнулась с кражей четырех ульев со своего пчелиного двора, в результате чего у нее пропало около 200 000 пчел.

Этот инцидент является частью тревожной тенденции в Квебеке, где пчеловоды часто сталкиваются с кражами и вандализмом.

Ламот-Будро, которая состоит в ассоциации Rayons de Miel и является также вице-президентом ассоциации пчеловодов Квебека, никогда раньше не сталкивалась с кражей ульев, но отмечает, что кражи были постоянной проблемой для многих производителей в регионе.

В ответ на это некоторые пчеловоды вкладывают значительные средства в камеры видеонаблюдения и другие методы наблюдения.

О краже ее ульев, которую она описывает как эмоционально тревожную, было сообщено в полицию.

Этот инцидент произошел после резонансного дела 2016 года, когда Марко Босолей украл пять миллионов пчел и 180 ульев, за что получил условный срок и штраф.

Онлайн-публикация Ламот-Будро о краже получила поддержку и раскрыла тревожные истории других пчеловодов о вандализме,

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