Канада оказалась должна индейцам больше четырех долларов в год

Канада оказалась в долгах перед индейскими народами, сумма которых превышает четыре доллара в год на душу населения. Коренные жители страны теперь имеют более сильные позиции для ведения переговоров с правительством по вопросам финансового возмещения, так как Верховный суд Канады объявил, что власти страны «превратили договора Робинсона, заключённые в 1850 году, в шутку».

Суд признал, что соглашения, подписанные более 170 лет назад между колонистами и некоторыми коренными общинами, не выполнялись, что приводило к утрате справедливой компенсации за использование ресурсов на их землях. Согласно решению, объявленному в пятницу (26 июля), канадское правительство обязано начать переговоры о размере выплат народу анишинаабе (чиппева) за нарушение обещаний, что способствовало экономическим трудностям их современных потомков. По данным «Вашингтон пост», это решение может существенно изменить распределение доходов от таких ресурсов, как полезные ископаемые и лесные продукты, между коренными общинами и повлиять на роль канадских судов в урегулировании конфликтов. Судебные разбирательства показали, что индейцам предполагается выплатить около 1,8 миллиарда канадских долларов, но экономист Джозеф Стиглиц оценил, что реальная сумма компенсации может достигать свыше 90 миллиардов канадских долларов.

В своем решении канадский Верховный суд выразил осуждение в адрес «долгосрочных и вопиющих» нарушений со стороны правительств Канады договоров, заключенных в 1850 году — задолго до формирования конфедерации — между народом анишинаабе и британской короной на территории современных Онтарио. Интересы короны представлял генеральный прокурор Онтарио, тогда как ответчиком выступал генеральный прокурор Канады. Судья Махмуд Джамал отметил, что «на протяжении более ста лет корона проявляла себя как ненадежный и недостойный доверия партнер». Он добавил, что у короны «потеряно моральное право» просто призывать к доверию. В свое время между анишинаабе и короной было достигнуто соглашение, по которому коренные народы уступали свои земли в обмен на ежегодные выплаты. Соглашение подразумевало, что если переданные территории начнут приносить доход, рента должна «иногда» увеличиваться.

Судья призвал к «декларации прав и обязанностей сторон», включая обязательства короны. Если стороны не придут к соглашению, корона должна определить сумму возможной компенсации. Хотя федеральное правительство согласилось на компенсацию, власти Онтарио отвергли свои юридические обязательства, ссылаясь на убытки от инфраструктурных проектов. Оба соглашения коренного населения с британской короной, известные как договора Робинсона, не были выполнены монархией, что было доказано потомками индейских племен, подписавшими эти документы в XIX веке. «С момента подписания этих договоров на соответствующих территориях была получена прибыль в миллиарды канадских долларов от лесозаготовок, добычи минералов и других ресурсов», – сообщает организация First Peoples Law, принявшая участие в судебном процессе в 2023 году.

«Тем не менее, индейцы анишинаабе по-прежнему занимают ту же нишу, получая ежегодное пособие в размере 4 долларов на человека с 1875 года». Канадский Верховный суд указал, что эта сумма, остающаяся неизменной с 1875 года, «может быть расценена как насмешка» над обещанием, содержащимся в договоре. Судьи отметили важность понимания исторического контекста соглашений и того, как их трактовали стороны в момент подписания. Канадское правительство признает 70 исторических договоров между британской короной и 364 индейскими группами, подписанных с 1701 по 1923 годы. Харли Шехтер, представляющий интересы Whitesand First Nation и Red Rock First Nation, прокомментировал решение суда, подчеркивая, что это подчеркивает священные отношения между коренными народами и монархией.

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