С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательный вторник! Температура воздуха: Утром 21°C, Днём 30°C, Вечером 23°C.

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата: дни рождения Бисмарка и Форда, Юденича и Бергман! В этот день на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза».

Международный день дружбы (International Day of Friendship), установленный в 2011 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275, отмечается ежегодно 30 июля.

В этот день чествуют двух святых — Маргариту Антиохийскую (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.

И поскольку день хороший и солнечный, то предлагаем погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!

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