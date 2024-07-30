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Новости Новости дня Делового Монреаля за 29 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 29 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 29, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 0 Просмотров

 

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Осторожно, мошенники: Жительница Репентиньи обнаружила семью, купавшуюся в её бассейне, арендованном через платформу Swimply без её ведома.
  • Покупка компании: Квебекский бизнесмен Поль Нассар приобрёл компанию по продаже багажных аксессуаров Bentley.
  • Наводнения в Маунт-Ройял: Несколько домохозяйств страдают от постоянных наводнений из-за проливных дождей.
  • Запрет вейксерфинга: Муниципалитет Лаврентид рассматривает возможность запрета вейксерфинга.
  • Забастовка в отелях: Около 1000 работников трёх известных отелей Монреаля объявили неожиданную 24-часовую забастовку.
  • Новая технология: Докторант Тристан Мюллер и профессор Лоран Базине из Университета Лаваля создали технологию получения белка из ряски болотной.
  • Новое жильё: В последние недели напротив метро Cartier в Монреале возведена высотка, которая к 2025 году предложит около 300 единиц арендуемого жилья.
  • Жара и дожди: В Монреале во вторник и пятницу ожидается жара свыше 30 градусов, в регионе Квебека аналогичная погода, но во вторник, среду и субботу ожидается дождь.

В Канаде

  • Олимпийское золото: Саммер Макинтош завоевала золото в женском индивидуальном заплыве на 400 метров на Олимпиаде в Париже 2024.
  • Историческая медаль: Элеанор Харви завоевала первую в истории Канады олимпийскую медаль по фехтованию, выиграв бронзу.
  • Заявление Фриланд: Заместитель премьер-министра Христя Фриланд заявила, что «Канада — лучшая страна в мире», несмотря на падение уровня жизни.
  • Инцидент в Пикеринге: Вооружённый мужчина ранил двоих офицеров в полицейском участке в Пикеринге, Онтарио.
  • Борьба с наркотиками: Лидер консерваторов Пьер Пуальевр готов рассмотреть принудительные меры вмешательства и лечения для борьбы с наркотиками.
  • Лесные пожары: Лесные пожары в Канаде угрожают нефтепроводу TransMountain.
  • Дисквалификация тренера: ФИФА дисквалифицировала главного тренера женской сборной Канады Беверли Пристман на год после инцидента с беспилотником.

В России

  • Беспилотные трамваи: На улицах Петербурга появятся беспилотные трамваи, первое время с водителями.
  • Запрет треш-стримов: Госдума поддержала закон о запрете треш-стримов.
  • Срок службы в армии: Госдума рассмотрит поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет.
  • Награда вдове Солженицына: Путин наградил вдову Солженицына орденом «За заслуги перед Отечеством».
  • Рейдерский захват: Рэпер Тимати заявил о рейдерском захвате в Wildberries, поддержав Рамзана Кадырова.
  • Регистрация блогеров: Госдума одобрила закон о регистрации блогеров в РКН, без маркировки запретят рекламу.
  • Пугачёва и реестр иноагентов: Минюст не видит повода для включения Пугачёвой в реестр иноагентов.

В мире

  • Диверсии во Франции: В департаментах Франции произошли диверсии на телекоммуникационных сетях.
  • Гибель бойцов ЧВК «Вагнер»: ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали в боях с боевиками CMA и «Аль-Каиды в Сахеле».
  • Предложение Байдена: Байден предложил лишить экс-лидеров США неподсудного статуса.
  • Миротворческая роль Китая: Bloomberg сообщает, что Китай стремится занять позицию миротворца в конфликте на Украине.
  • Взрыв в Германии: На крупнейшем химическом заводе Германии произошёл взрыв, пострадали 14 человек.
  • Российские паспорта: Финляндия продолжит принимать российские заграничные паспорта старого образца.
  • Поддержка Украины: Politico сообщает, что страны НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если президентом США станет Трамп.
  • Протест в Молдавии: Оппозиция Молдавии покинула заседание в честь 30-летия конституции, обвинив власти в изменении конституции без референдума.

 

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