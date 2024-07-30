Новости дня Делового Монреаля за 29 июля 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Осторожно, мошенники: Жительница Репентиньи обнаружила семью, купавшуюся в её бассейне, арендованном через платформу Swimply без её ведома.
- Покупка компании: Квебекский бизнесмен Поль Нассар приобрёл компанию по продаже багажных аксессуаров Bentley.
- Наводнения в Маунт-Ройял: Несколько домохозяйств страдают от постоянных наводнений из-за проливных дождей.
- Запрет вейксерфинга: Муниципалитет Лаврентид рассматривает возможность запрета вейксерфинга.
- Забастовка в отелях: Около 1000 работников трёх известных отелей Монреаля объявили неожиданную 24-часовую забастовку.
- Новая технология: Докторант Тристан Мюллер и профессор Лоран Базине из Университета Лаваля создали технологию получения белка из ряски болотной.
- Новое жильё: В последние недели напротив метро Cartier в Монреале возведена высотка, которая к 2025 году предложит около 300 единиц арендуемого жилья.
- Жара и дожди: В Монреале во вторник и пятницу ожидается жара свыше 30 градусов, в регионе Квебека аналогичная погода, но во вторник, среду и субботу ожидается дождь.
В Канаде
- Олимпийское золото: Саммер Макинтош завоевала золото в женском индивидуальном заплыве на 400 метров на Олимпиаде в Париже 2024.
- Историческая медаль: Элеанор Харви завоевала первую в истории Канады олимпийскую медаль по фехтованию, выиграв бронзу.
- Заявление Фриланд: Заместитель премьер-министра Христя Фриланд заявила, что «Канада — лучшая страна в мире», несмотря на падение уровня жизни.
- Инцидент в Пикеринге: Вооружённый мужчина ранил двоих офицеров в полицейском участке в Пикеринге, Онтарио.
- Борьба с наркотиками: Лидер консерваторов Пьер Пуальевр готов рассмотреть принудительные меры вмешательства и лечения для борьбы с наркотиками.
- Лесные пожары: Лесные пожары в Канаде угрожают нефтепроводу TransMountain.
- Дисквалификация тренера: ФИФА дисквалифицировала главного тренера женской сборной Канады Беверли Пристман на год после инцидента с беспилотником.
В России
- Беспилотные трамваи: На улицах Петербурга появятся беспилотные трамваи, первое время с водителями.
- Запрет треш-стримов: Госдума поддержала закон о запрете треш-стримов.
- Срок службы в армии: Госдума рассмотрит поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет.
- Награда вдове Солженицына: Путин наградил вдову Солженицына орденом «За заслуги перед Отечеством».
- Рейдерский захват: Рэпер Тимати заявил о рейдерском захвате в Wildberries, поддержав Рамзана Кадырова.
- Регистрация блогеров: Госдума одобрила закон о регистрации блогеров в РКН, без маркировки запретят рекламу.
- Пугачёва и реестр иноагентов: Минюст не видит повода для включения Пугачёвой в реестр иноагентов.
В мире
- Диверсии во Франции: В департаментах Франции произошли диверсии на телекоммуникационных сетях.
- Гибель бойцов ЧВК «Вагнер»: ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали в боях с боевиками CMA и «Аль-Каиды в Сахеле».
- Предложение Байдена: Байден предложил лишить экс-лидеров США неподсудного статуса.
- Миротворческая роль Китая: Bloomberg сообщает, что Китай стремится занять позицию миротворца в конфликте на Украине.
- Взрыв в Германии: На крупнейшем химическом заводе Германии произошёл взрыв, пострадали 14 человек.
- Российские паспорта: Финляндия продолжит принимать российские заграничные паспорта старого образца.
- Поддержка Украины: Politico сообщает, что страны НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если президентом США станет Трамп.
- Протест в Молдавии: Оппозиция Молдавии покинула заседание в честь 30-летия конституции, обвинив власти в изменении конституции без референдума.
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