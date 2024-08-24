Картофель: настолько ли он плох, как мы думаем?

Картофель действительно может быть отличным решением для обеспечения сытости детей между приемами пищи.

Благодаря высокому содержанию сложных углеводов, он обеспечивает постоянный источник энергии, помогая детям дольше чувствовать сытость. Это особенно важно для активных детей, которым нужна энергия на протяжении всего дня.

Исследования, проведенные профессором Харви Андерсоном из Университета Торонто, подтверждают, что картофель более насыщает, чем рис и макароны, особенно в сочетании с мясом. В ходе эксперимента дети потребляли меньше калорий, когда ели картофельное пюре и картофель фри вместе с мясом, по сравнению с рисом и макаронами.

Картофель также является относительно низкокалорийным продуктом, содержащим от 110 до 165 калорий в зависимости от сорта, и обладает высокой питательной ценностью. Несмотря на это, он часто недооценивается из-за неправильных представлений о его гликемическом индексе и связи с фастфудом.

Новые исследования показывают, что картофель может быть отличным выбором для детского рациона, обеспечивая необходимые питательные вещества для роста и развития, помогая дольше чувствовать сытость и поощряя потребление других овощей.

Картофель действительно является универсальным и доступным продуктом, который можно использовать в различных блюдах. Его можно легко приготовить и хранить, что делает его удобным для родителей с любым уровнем дохода. Различные формы картофеля, такие как картофельное пюре быстрого приготовления и картофель фри с низким содержанием жира, предоставляют гибкие возможности для удовлетворения диетических потребностей семьи.

Андерсон, выросший на ферме с низким доходом в Альберте, подчеркивает, что даже такие варианты быстрого питания, как картофель быстрого приготовления или картофель фри из пакета, сохраняют свою питательную ценность. Он отмечает, что родители могут быть уверены в питательной ценности картофеля, который обеспечивает сбалансированное питание и высокую сытность, превосходя рис и макароны.

Эрнандес также призывает родителей не поддаваться страхам и не демонизировать картофель, который приносит много пользы. Дети и так сталкиваются с трудностями в питании и восприятии своего тела, поэтому важно поддерживать их, предлагая полезные и питательные продукты, такие как картофель.

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