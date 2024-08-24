Илон Маск планирует чипировать планету

Илон Маск действительно заявил, что планирует вживить мозговые чипы Neuralink миллионам людей в течение следующих 10 лет.

Он отметил, что если все пойдет хорошо, то через несколько лет сотни людей будут иметь такие чипы, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет и миллионы в течение 10 лет.

Недавно Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту с травмой спинного мозга.

В мае компания получила разрешение от властей США на проведение клинических испытаний.

В рамках этих испытаний планируется вживить импланты еще восьмерым пациентам в 2024 году.

Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей.

С помощью устройства он смог управлять цифровыми устройствами силой мысли.

Однако через месяц после операции имплант перестал работать из-за подвижности мозга, и компания внесла изменения в программное обеспечение, чтобы восстановить его функциональность.

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