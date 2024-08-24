Квебекское правительство представило серию мер для борьбы с жилищным кризисом

В ближайшее время планируется объявить первый тендер на строительство 500 сборных доступных домов.

В течение следующих пяти лет будет инвестировано около $3.7 миллиарда для улучшения доступности жилья и помощи нуждающимся семьям.

Министр, отвечающий за жилищные вопросы, Франс-Элен Дюранс, объявила о стратегии в Труа-Ривьер.

Кроме того, правительство планирует построить 560,000 новых домов к 2034 году, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Также будут преобразованы некоторые неиспользуемые государственные здания в жилые помещения.

В рамках стратегии по борьбе с жилищным кризисом в Квебеке предлагаются следующие дополнительные меры:

Мораторий на выселение: Введение трехлетнего моратория на выселение некоторых арендаторов, особенно малоимущих и пожилых людей. Это должно помочь защитить наиболее уязвимые группы населения. Увеличение доступного жилья: Преобразование неиспользуемых государственных зданий в жилые помещения и строительство новых домов, чтобы удовлетворить растущий спрос. Поддержка арендаторов: Усиление защиты прав арендаторов, чтобы предотвратить незаконные выселения и улучшить условия проживания. Инвестиции в инфраструктуру: Вложение $3.7 миллиарда в течение следующих пяти лет для улучшения доступности жилья и помощи нуждающимся семьям.

Эти меры направлены на смягчение жилищного кризиса и улучшение условий проживания для жителей Квебека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.