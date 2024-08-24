С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хорошая и солнечная суббота. Утром 20°C, Днём 26°C, Вечером 19°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

24 августа отмечается Международный день странной музыки (International Strange Music Day) или День необычной музыки, который был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году. Произведения этого композитора представляют собой синтез различных жанров и стилей — от популярной и классической музыки до пост-панка, эмбиента и этнической музыки. В начале своей творческой карьеры, из-за такого неординарного подхода в работе, Гранту никак не удавалось найти студию, которая захотела бы выпустить его новый диск. В итоге, он основал свой собственный лейбл и назвал его Strange Music («Странная музыка»), с целью записи именно новой, необычной музыки. А День странной музыки изначально задумывался им как способ продвижения своего нового альбома. Дату 24 августа Грант выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который был своего рода наставником музыканта и поддержал его творческие начинания.

В этот день отмечается память мученика Евпла, который в конце 3 – начале 4 веков служил архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову. На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

24 августа 79 года нашей эры произошло первое известное и самое ужасное извержение Везувия. Извержение Везувия привело к гибели трёх городов – Помпеи, Геркуланума, Стабий и нескольких небольших селений и вилл. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.

24 августа 1853 года Джордж Крам –шеф-повар ресторана при отеле Moon’s Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле.

В общем, интересный был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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