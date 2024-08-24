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Новости Новости дня Делового Монреаля за 23 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 23 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 23, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 2 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

  • Отзыв продуктов из тофу: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ) отозвало различные виды продуктов из тофу, производимых и продаваемых компанией Aliments Wah Hoa в Монреале, из-за возможного содержания бактерий Bacillus cereus или E. coli.
  • Снижение прибыли Hydro-Québec: Hydro-Québec зафиксировала снижение чистой прибыли за первое полугодие.
  • Детский центр “Мечта”: Центр ждет малышей и предлагает эксклюзивный вояж в Страну Здоровья.
  • Молодежь и покупка жилья: Согласно опросу Hill & Knowlton, большинство молодых жителей Квебека в возрасте от 18 до 38 лет считают, что покупка первого дома — это достижимая мечта, несмотря на трудности рынка и рост стоимости жизни.
  • Дорогой бензин: Монреаль и Квебек в числе канадских городов с самым дорогим бензином. Организация просит правительство Лего временно снизить налоги на бензин, чтобы помочь потребителям.
  • Судоходство в канале Канаваке: Судоходство в Южном береговом канале возле Канаваке полностью перекрыто из-за корабля, который сел на мель. Семь судов вынуждены встать на якорь, и это число может увеличиться.
  • Фестиваль уличных искусств: Монреальский фестиваль уличных искусств (FAR) пройдет с 26 августа по 8 сентября, собрав около 300 художников из девяти районов, несмотря на нехватку государственного финансирования.
  • Ликвидация сети угонщиков: Служба безопасности Квебека (SQ) ликвидировала сеть угонщиков автомобилей в Монреале.
  • Пожар в Старом Квебеке: Около шестидесяти пожарных тушили пожар в здании на улице Сен-Жан в Старом Квебеке.
  • Новая фреска Рене Левеска: В Монреале открылась новая фреска Рене Левеска.
  • Рост стоимости грузоперевозок: Стоимость грузоперевозок резко возросла из-за железнодорожного конфликта.

В Канаде

  • Отказ от отставки: Вице-президент Канадского союза государственных служащих (CUPE) отказался уйти в отставку, несмотря на требование профсоюза.
  • Возобновление движения поездов: Две крупнейшие железные дороги Канады готовятся возобновить движение поездов после вмешательства федерального правительства в забастовку железнодорожников.
  • Связь антибиотиков и осложнений на коже: Канадские ученые выявили связь между приемом антибиотиков и риском появления осложнений на коже.
  • Предоплата на заправках: С 3 сентября водители в Онтарио смогут заправлять автомобили в Petro-Canada только по предоплате.
  • Снижение цен на квартиры: В июле в Канаде снизились цены на квартиры в кондоминиумах, пишет издание Better Dwelling.
  • Продление работы колл-центра CRA: Налоговая служба Канады (CRA) продлила часы работы колл-центра после жалоб канадцев из разных часовых поясов на невозможность связаться с операторами.
  • Отношение к религии: Исследование показало, что молодые люди в Канаде негативно относятся к религии. Семьдесят лет назад большинство канадцев рассматривали религию в положительном свете, теперь все иначе.

В России

  • Новые санкции США: 400 физических и юридических лиц из РФ попали под новые санкции США, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова.
  • Возглавление делегации РФ: Бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев возглавит делегацию РФ на совещаниях конвенции ООН по климату.
  • Атака на паром: Глава Ассоциации грузоперевозчиков Крыма заявил, что атакованный ВСУ паром «Конро-трейдер» затонул лишь наполовину.
  • Поиски члена экипажа: МЧС продолжает поиски одного члена экипажа после атаки ВСУ на паром с топливом в порту «Кавказ».
  • Захват заложников в ИК-19: В ИК-19 Волгоградской области 4 заключенных захватили заложников, все они были ликвидированы, при этом четверо сотрудников ИК-19 погибли.
  • Концерт SHAMAN: Певец SHAMAN выступит в Оренбурге за 16 млн рублей. Его просят отдать гонорар пострадавшим от паводка.
  • Обязательное страхование пассажиров такси: В России с 1 сентября вступит в силу закон об обязательном страховании пассажиров такси.

В мире

  • Победа Мадуро: Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года.
  • Обещание Трампа: Трамп пообещал восстановить на службе всех уволенных из вооруженных сил США за отказ от вакцинации.
  • Визит главы МАГАТЭ: Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, а затем поедет в Киев.
  • Переименование оспы обезьян: В Финляндии термин «оспа обезьян» признан расистским и стигматизирующим, болезнь будут называть по-другому.
  • Удары Украины по РФ: Пентагон заявил, что удары Украины американским оружием по территории России не противоречат США. Белый дом признал обсуждение увеличения глубины ударов по РФ.
  • Обеспокоенность ООН: ООН выразила обеспокоенность ситуацией с Курской и Запорожской АЭС.
  • Испытания мРНК-вакцины от рака легких: Международные клинические испытания первой мРНК-вакцины от рака легких стартовали в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.
  • Извержение вулкана в Исландии: Извержение вулкана Сондункор на юге Исландии привело к эвакуации жителей Гриндавика.
  • Чип Neuralink: Илон Маск сообщил, что второй парализованный пациент с имплантированным чипом Neuralink играет в Counter-Strike на компьютере, используя силу мысли.

 

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