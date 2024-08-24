Новости дня Делового Монреаля за 23 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Отзыв продуктов из тофу: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ) отозвало различные виды продуктов из тофу, производимых и продаваемых компанией Aliments Wah Hoa в Монреале, из-за возможного содержания бактерий Bacillus cereus или E. coli.
- Снижение прибыли Hydro-Québec: Hydro-Québec зафиксировала снижение чистой прибыли за первое полугодие.
- Детский центр “Мечта”: Центр ждет малышей и предлагает эксклюзивный вояж в Страну Здоровья.
- Молодежь и покупка жилья: Согласно опросу Hill & Knowlton, большинство молодых жителей Квебека в возрасте от 18 до 38 лет считают, что покупка первого дома — это достижимая мечта, несмотря на трудности рынка и рост стоимости жизни.
- Дорогой бензин: Монреаль и Квебек в числе канадских городов с самым дорогим бензином. Организация просит правительство Лего временно снизить налоги на бензин, чтобы помочь потребителям.
- Судоходство в канале Канаваке: Судоходство в Южном береговом канале возле Канаваке полностью перекрыто из-за корабля, который сел на мель. Семь судов вынуждены встать на якорь, и это число может увеличиться.
- Фестиваль уличных искусств: Монреальский фестиваль уличных искусств (FAR) пройдет с 26 августа по 8 сентября, собрав около 300 художников из девяти районов, несмотря на нехватку государственного финансирования.
- Ликвидация сети угонщиков: Служба безопасности Квебека (SQ) ликвидировала сеть угонщиков автомобилей в Монреале.
- Пожар в Старом Квебеке: Около шестидесяти пожарных тушили пожар в здании на улице Сен-Жан в Старом Квебеке.
- Новая фреска Рене Левеска: В Монреале открылась новая фреска Рене Левеска.
- Рост стоимости грузоперевозок: Стоимость грузоперевозок резко возросла из-за железнодорожного конфликта.
В Канаде
- Отказ от отставки: Вице-президент Канадского союза государственных служащих (CUPE) отказался уйти в отставку, несмотря на требование профсоюза.
- Возобновление движения поездов: Две крупнейшие железные дороги Канады готовятся возобновить движение поездов после вмешательства федерального правительства в забастовку железнодорожников.
- Связь антибиотиков и осложнений на коже: Канадские ученые выявили связь между приемом антибиотиков и риском появления осложнений на коже.
- Предоплата на заправках: С 3 сентября водители в Онтарио смогут заправлять автомобили в Petro-Canada только по предоплате.
- Снижение цен на квартиры: В июле в Канаде снизились цены на квартиры в кондоминиумах, пишет издание Better Dwelling.
- Продление работы колл-центра CRA: Налоговая служба Канады (CRA) продлила часы работы колл-центра после жалоб канадцев из разных часовых поясов на невозможность связаться с операторами.
- Отношение к религии: Исследование показало, что молодые люди в Канаде негативно относятся к религии. Семьдесят лет назад большинство канадцев рассматривали религию в положительном свете, теперь все иначе.
В России
- Новые санкции США: 400 физических и юридических лиц из РФ попали под новые санкции США, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова.
- Возглавление делегации РФ: Бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев возглавит делегацию РФ на совещаниях конвенции ООН по климату.
- Атака на паром: Глава Ассоциации грузоперевозчиков Крыма заявил, что атакованный ВСУ паром «Конро-трейдер» затонул лишь наполовину.
- Поиски члена экипажа: МЧС продолжает поиски одного члена экипажа после атаки ВСУ на паром с топливом в порту «Кавказ».
- Захват заложников в ИК-19: В ИК-19 Волгоградской области 4 заключенных захватили заложников, все они были ликвидированы, при этом четверо сотрудников ИК-19 погибли.
- Концерт SHAMAN: Певец SHAMAN выступит в Оренбурге за 16 млн рублей. Его просят отдать гонорар пострадавшим от паводка.
- Обязательное страхование пассажиров такси: В России с 1 сентября вступит в силу закон об обязательном страховании пассажиров такси.
В мире
- Победа Мадуро: Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года.
- Обещание Трампа: Трамп пообещал восстановить на службе всех уволенных из вооруженных сил США за отказ от вакцинации.
- Визит главы МАГАТЭ: Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, а затем поедет в Киев.
- Переименование оспы обезьян: В Финляндии термин «оспа обезьян» признан расистским и стигматизирующим, болезнь будут называть по-другому.
- Удары Украины по РФ: Пентагон заявил, что удары Украины американским оружием по территории России не противоречат США. Белый дом признал обсуждение увеличения глубины ударов по РФ.
- Обеспокоенность ООН: ООН выразила обеспокоенность ситуацией с Курской и Запорожской АЭС.
- Испытания мРНК-вакцины от рака легких: Международные клинические испытания первой мРНК-вакцины от рака легких стартовали в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.
- Извержение вулкана в Исландии: Извержение вулкана Сондункор на юге Исландии привело к эвакуации жителей Гриндавика.
- Чип Neuralink: Илон Маск сообщил, что второй парализованный пациент с имплантированным чипом Neuralink играет в Counter-Strike на компьютере, используя силу мысли.
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