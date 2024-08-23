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Канадские ученые выявили связь между приемом антибиотиков и риском появления осложнений на коже

Степан Артемьевский Авг 23, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые выявили связь между приемом антибиотиков и риском появления осложнений на коже отключены 2 Просмотров

 Исследование, проведенное за последние 20 лет, показало, что некоторые группы антибиотиков значительно увеличивают вероятность кожных реакций.

 

Эксперты отметили, что сульфаниламиды увеличивали риск примерно в 3 раза по сравнению с макролидами, цефалоспоринами — в 2,6 раза, а нитрофурантоинами — в 2,2 раза.

Пенициллины и фторхинолоны также увеличивали вероятность серьезных высыпаний, но в меньшей степени.

Анализ данных выявил 21 758 случаев тяжелых кожных реакций, средний возраст пострадавших составлял 75 лет.

Эти реакции часто требовали госпитализации, в среднем на 6 дней.

Кроме того, 9,6% пациентов нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии, а 5,3% госпитализированных пациентов скончались.

Согласно исследованиям, некоторые антибиотики считаются менее рискованными для кожных реакций по сравнению с другими.

Например, макролиды и пенициллины имеют относительно низкий риск серьезных кожных осложнений.

Макролиды, такие как азитромицин и кларитромицин, часто используются для лечения различных инфекций и считаются безопасными для кожи.

Пенициллины, такие как амоксициллин, также имеют низкий риск кожных реакций, хотя они могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

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