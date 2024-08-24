Канадские климатологи пришли к выводу, что лесные пожары вызваны аномально высокими температурами

Канадские климатологи пришли к выводу, что рекордные лесные пожары в 2023 году были в основном вызваны аномально высокими температурами воздуха в период с мая по октябрь.

Средняя температура за этот период превысила средние значения за последние три десятилетия на 2,2 градуса Цельсия, что создало крайне пожароопасные условия.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, отмечает, что к возникновению пожаров привела комбинация нескольких факторов, включая раннюю весну, многолетнюю засуху на западе страны и быстрое наступление засушливого периода в восточных регионах Канады.

Однако ключевым фактором стало антропогенное глобальное потепление.

Группа исследователей во главе с Марком-Андре Парисьеном из Министерства природных ресурсов Канады провела анализ более 6 тысяч крупных очагов пожаров и пришла к выводу, что превышение температур на 2,2 градуса по сравнению с нормой 1990-2000-х годов сыграло решающую роль в возникновении пожаров.

Для предотвращения лесных пожаров в Канаде принимаются различные меры:

Мониторинг и раннее предупреждение: Используются спутниковые системы и наземные датчики для мониторинга лесных массивов и раннего обнаружения пожаров. Пожарные барьеры и контрольные выжигания: Создаются пожарные барьеры и проводятся контрольные выжигания, чтобы уменьшить количество горючих материалов и предотвратить распространение огня. Обучение и подготовка: Проводятся тренировки и обучение для пожарных и местных жителей, чтобы повысить их готовность к пожарам и улучшить навыки тушения огня. Инвестиции в технологии: Внедряются новые технологии, такие как дроны и системы искусственного интеллекта, для более эффективного обнаружения и тушения пожаров. Международное сотрудничество: Канада сотрудничает с другими странами, такими как США, для обмена ресурсами и опытом в борьбе с лесными пожарами. Просвещение населения: Ведется активная работа по информированию населения о мерах предосторожности и правилах поведения в случае пожара.

Эти меры направлены на снижение риска возникновения пожаров и минимизацию их последствий.

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