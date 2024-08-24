Канадские климатологи пришли к выводу, что лесные пожары вызваны аномально высокими температурами

Средняя температура за этот период превысила средние значения за последние три десятилетия на 2,2 градуса Цельсия, что создало крайне пожароопасные условия.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, отмечает, что к возникновению пожаров привела комбинация нескольких факторов, включая раннюю весну, многолетнюю засуху на западе страны и быстрое наступление засушливого периода в восточных регионах Канады.
Однако ключевым фактором стало антропогенное глобальное потепление.
Группа исследователей во главе с Марком-Андре Парисьеном из Министерства природных ресурсов Канады провела анализ более 6 тысяч крупных очагов пожаров и пришла к выводу, что превышение температур на 2,2 градуса по сравнению с нормой 1990-2000-х годов сыграло решающую роль в возникновении пожаров.
Для предотвращения лесных пожаров в Канаде принимаются различные меры:
- Мониторинг и раннее предупреждение: Используются спутниковые системы и наземные датчики для мониторинга лесных массивов и раннего обнаружения пожаров.
- Пожарные барьеры и контрольные выжигания: Создаются пожарные барьеры и проводятся контрольные выжигания, чтобы уменьшить количество горючих материалов и предотвратить распространение огня.
- Обучение и подготовка: Проводятся тренировки и обучение для пожарных и местных жителей, чтобы повысить их готовность к пожарам и улучшить навыки тушения огня.
- Инвестиции в технологии: Внедряются новые технологии, такие как дроны и системы искусственного интеллекта, для более эффективного обнаружения и тушения пожаров.
- Международное сотрудничество: Канада сотрудничает с другими странами, такими как США, для обмена ресурсами и опытом в борьбе с лесными пожарами.
- Просвещение населения: Ведется активная работа по информированию населения о мерах предосторожности и правилах поведения в случае пожара.
Эти меры направлены на снижение риска возникновения пожаров и минимизацию их последствий.
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