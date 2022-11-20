Чтиво выходного дня: Клеопатра — легендарная царица Египта

Истории известны 16 древних цариц, которые носили имя Клеопатра. Но судьба сложилась так, что личность Клеопатры VII Филопатор затмила предшественниц и потомков.

Истории известны 16 древних цариц, которые носили имя Клеопатра. Но судьба сложилась так, что личность Клеопатры VII Филопатор затмила предшественниц и потомков. Не последнюю роль в этом сыграли писатели, музыканты, художники, которые на волне египтомании превратили окрестности Нила, пирамиды и сфинксов, фараонов и рабов, Осириса и Исиду, Хеопса и Тутанхамона в ярких и уникальных героев своих произведений.

Место нашлось и для Клеопатры с ее витиеватыми любовными похождениями, экспериментальной косметологией, политическими амбициями, закулисными интригами и загадочной смертью во цвете лет.

Клеопатра VII родилась в египетском городе Александрии в 69 году до н. э. О дате рождения правительницы нет достоверных сведений. Историографы называют 2 ноября или один из дней октября. Интересный факт: в 69 году до н. э., но на другом конце Средиземного моря – в Риме – родилась Октавия, старшая сестра Октавиана Августа.

Родственница будущего римского императора была женой Марка Антония, который впоследствии развелся с ней из-за Клеопатры и в гражданской войне противостоял бывшему шурину. Драматичная гибель политика и его египетской жены – один из самых известных эпизодов из истории Древнего мира.

Царица родилась в семье, которая в результате кровосмесительного брака сохраняла чистоту македонской крови. Династия Птолемеев уходила корнями во времена Александра Македонского. Когда греческое войско подчинило Египет, полководец оставил править здесь Птолемея I. Для африканского государства начался новый период, который в истории прозвали эллинистическим. В 332 году до н. э. основали Александрию – резиденцию Птолемеев и культурный центр греческого Египта.

По легенде, Птолемей I не просто занимал высокую должность при Македонском, но и был его единокровным братом. Но подтверждений тому, что Клеопатра VII являлась прямым потомком македонского царя, нет.

Представители рода Птолемеев в первую очередь изучали греческий язык и чаще всего оставались монолингвами. Клеопатра выбилась из общего ряда, выучив, по разным прикидкам, 7–9 языков. Нонсенсом для окружения царицы стало ее знание египетского языка. Многие Птолемеи с презрением относились к нему и общались с подданными через переводчиков.

В активе Клеопатры также были арамейский, древнеперсидский, древнееврейский, язык берберов (народа, населявшего юг Ливии). Умение общаться напрямую было преимуществом для царской особы, когда нужно было набрать наемников из числа сирийцев, мидян, фракийцев. В Александрию в поисках работы стекались представители как минимум семи народностей. На улице можно было встретить даже буддийских монахов и некогда бежавших от египетского рабства иудеев. Последние составляли 25% населения города. Индийские торговцы переправляли через Красное море шелка, специи, слоновую кость и самих слонов.

Латынью, официальным языком Рима, в Александрии пользовались мало.

Неизвестно, владела ли им царица. Если верить Плутарху, Клеопатра знала язык троглодитов, живших в Эфиопии. «Отец истории» Геродот оставил такое описание: «Не похож ни на какой другой [язык]: они издают звуки, подобные писку летучих мышей».

На юго-западе Турции есть остров Седир. Клочок суши в заливе Гёкова Эгейского моря носит неофициальное название «остров Клеопатры». Локация прославилась среди туристов пляжем из редкого золотистого песка. Каждая песчинка – почти идеальная сфера.

Пляж оберегает Министерство культуры Турции: запрещено ходить по песку в обуви, брать с собой полотенце и курить. Чтобы песок «не выносили», у входа есть души с пресной водой. Вход на пляж платный, а добраться до него можно на туристической лодке.

«Островом Клеопатры» Седир прозвали из-за легенды о том, что царица тайно встречалась здесь с Марком Антонием. Уникальный песок специально якобы доставили из Египта на галерах.

Царица Египта сошлась с Марком Антонием после смерти Цезаря. Клеопатра с возлюбленным основала неформальный клуб, члены которого выказывали уважение богу виноделия Дионису, поглощая спиртные напитки.

В число участников входили особо приближенные люди римского политика и египетской царицы. Разгорячившись, собутыльники устраивали пьяные вечеринки, перемежавшиеся с эпатажными выходками и прогулками по ночной Александрии.

Клеопатра любила не только вино, но и экстравагантные напитки. Полулегендарный рассказ гласит, что однажды правительница якобы попросила растворить драгоценный камень в уксусе. Современные любители истории подсчитали, что Клеопатра насладилась напитком за $20 млн в пересчете на цены начала XXI века.

Но историографы оспаривают правдивость рассказа о жемчужном коктейле. Писатель Плиний Старший, живший в I веке, рассказал в «Естественной истории», что Клеопатра заключила пари с Марком Антонием. Царица заверила, что сможет за один обед проесть 10 млн сестерциев. Женщина из рода Птолемеев выиграла спор, насладившись жидкой жемчужиной, утверждал Плиний.

Антиковеды опытным путем установили, что граммовая жемчужина растворяется в 5%-м винном уксусе за 24–36 часов – это не вписывается в рамки одного обеда. Историографы предположили, что Клеопатра заранее все подготовила или измельчила жемчужину, чтобы ускорить реакцию. Но у Плиния об этом нет ни слова.

Примечательно, что политический оппонент Антония Гораций в «Сатирах», написанных в год смерти полководца, говорил об эпизоде с растворенной жемчужиной. Но автор порицал за расточительство актера Клодия Эзопа. Об эпизоде со спором Клеопатры и Антония Гораций ничего не сказал.

Когда Клеопатра познакомилась с Цезарем, римский политик перешел 50-летний рубеж. Полководец столкнулся с алопецией, чего стыдился. Чтобы спрятать лысину, Цезарь носил венок на голове.

Гален, живший спустя 150 лет после Клеопатры, писал, что египетская царица увлекалась косметологией. Властительница искала средства не только для омоложения, но и помогала Цезарю вернуть утраченную шевелюру. Сохранились сведения, что полководец использовал экспериментальную смесь из красной серы, мышьяка и смолы дуба, но безрезультатно. Второй рецепт для темени диктатора состоял из молотых зубов коня, оленьего мозга и медвежьего жира.

Царя Македонии похоронили не на родине, а в покоренном Египте. Гробница располагалась в Мемфисе – духовной столице государства. Но позже останки перезахоронили в Александрии. Тело полководца поместили в саркофаг, заполненный медом. Гроб расположили в мавзолее, который до отказа усыпали золотом.

Последующие представители династии Птолемеев захаживали в усыпальницу царя не только, чтобы почтить память полководца. Когда в казне возникал дефицит, золото из гробницы выправляло ситуацию в лучшую сторону. Усыпальница играла роль своеобразного золотовалютного резерва на экстренный случай.

Седьмая Клеопатра из рода Птолемеев не стала исключением в устоявшейся за 250 лет традиции. Война с Октавианом Августом требовала огромных расходов, поэтому гробница Александра Македонского выручала.

После поражения Марка Антония и Клеопатры Александрию посетил Октавиан. Полководец вошел в гробницу Македонского, принес цветы и золотую диадему в знак уважения к подвигам царя. Военачальник надел украшение на мумию, но случайно сломал трупу нос. По состоянию на 2022 год усыпальница Александра Македонского считается утраченной.

Исторический контекст смерти Клеопатры известен хорошо: гибель Марка Антония и поражение в гражданской войне. Но историографы спорят, как именно ушла из жизни царица. Подавляющее число версий рассказывают о самоубийстве египетской властительницы.

Так, правительница использовала крепкую смесь болиголова и опиума. Клеопатра знала толк в ядах и уделяла время созданию смертельных составов. Слуги часто выполняли роль лабораторных мышей, на которых царица изучала действие отравляющего средства. Приготовив яд для себя, Клеопатра испытала состав на служанках, убедившись, что смерть быстрая и безболезненная.

Умерла последняя царица эллинистического Египта 12 августа 30 года до н. э. Есть прозаическая теория, согласно которой правительница подставила руку под зубы кобры или приняла смертельную жидкость пероральным путем. Клеопатра держала яд при себе – в шпильке для волос или расческе.

На Клеопатре завершилась эпоха правления династии Птолемеев. Основатель рода официально начал управлять Египтом с 305 года до н. э.. Правительница пережила двух юных мужей и усадила на престол сына от Цезаря.

Особенность ситуации была в том, что фараоном стал не 100%-й представитель династии Птолемеев. Традиция чистоты крови была нарушена. Вероятно, она нарушалась и до событий I века до н. э., но подтверждений нет. Цезарион ненамного пережил мать – через 11 дней после смерти Клеопатры подростка казнили.

Египет стал римской провинцией. В государстве завершился эллинистический период – времена, когда трон занимала греческая династия. Правителем Египта после формально правившего Цезариона стал Октавиан Август.

В XXI веке о Клеопатре чаще вспоминают не в контексте политических интриг. Царица стала лицом индустрии красоты: косметические бренды активно используют образ египетской государыни. Многие продукты сферы рекламируют с упоминанием ее имени.

Властительница прожила 39 лет, достигнув периода, когда женщины активно включаются в борьбу со старением. За царицей закрепился образ главного «косметолога Востока», который овеян многочисленными мифами и абсурдными рецептами. Некоторые факты историографам удается опровергнуть, а иные остаются в статусе «вероятно, было».

Роль скраба у правительницы выполняла смесь из сливок и морской соли. Второе средство-скраб: сушеный крокодилий помет. Прославленные черные стрелки служили не только частью макияжа, но и лекарством. В состав косметики для глаз добавляли краски из сурьмы и свинца, чтобы защитить органы зрения от инфекций. Помаду ярко-красного цвета для царицы делали из измельченной красной охры и воды.

Для поддержания молодости и красоты Клеопатра умывалась маслом с известью и ополаскивала лицо яблочным уксусом. Секрет здоровья и мягкости кожи заключался в умывании розовой водой. Красновато-коричневый лак для ногтей делали из хны.

Эпиляция пользовалась популярностью задолго до появления современных салонов. Клеопатра становилась гладкой с помощью специальной смеси из огурца, камеди, масла, сока платана и измельченных костей птицы. Второй состав средства для эпиляции состоял из ароматных смол. А вот шерстяной воск, получаемый путем вываривания шерсти овец, египетские аристократки наносили на лицо в качестве маски.

Чтобы затемнить брови, царица использовала жженый орех. От нежелательного загара властительница избавлялась с помощью простой смеси: соединяла стакан зеленого винограда и столовую ложку меда, после чего наносила состав на кожу.

Любила царица блеснуть украшениями, в которых присутствовал ее любимый камень – изумруд. Когда властительница хотела наградить отличившегося подданного, она дарила ему этот камень, на котором был высечен ее портрет.

Биография царицы наполнена эпитетами о красоте и хитрости героини. Сохранились бюсты Клеопатры, монеты с изображением правительницы и посмертный рисунок, который, предположительно, принадлежит возлюбленной Цезаря.

Исследователи, опираясь на описания современников и исторических памятников, пытались восстановить внешность царицы с помощью 3D-моделирования. Клеопатра предстает женщиной с узким лбом, выступающим подбородком, полной нижней губой, длинным носом и немного пучеглазой.

О Клеопатре как о женщине невероятной красоты начали писать через 200–300 лет после смерти. Эти же авторы характеризовали покойную правительницу как порочную даму. Большинство исследователей считают, что царица завоевывала сердца не внешностью, а умом, мастерством публичных выступлений, харизмой.

С детства Клеопатру учили красноречию, умению вести аргументированные споры. Лидерские качества и проницательность позволяли царице добиваться желаемого и подчинять своей воле людей. Древние авторы отмечали, что Клеопатра обладала приятным голосом, который «ласкал слух».

Романтичный миф гласит, что Клеопатра наложила на себя руки из-за гибели возлюбленного. Плутарх описал последние дни жизни царицы, ссылаясь на записи ее доктора. Самоубийство правительница совершила через 12 дней после смерти Антония. В этот период Клеопатра узнала, что скоро отправится в Рим в качестве трофея Октавиана Августа. Вероятно, чтобы избежать позора, женщина решилась на отчаянный шаг.