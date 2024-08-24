KartinaTV рекомендует к просмотру

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обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедия «Булки»

Таня живет в Подмосковье и грезит о том, чтобы открыть свое кафе. Она – мастер на кухне, героиня выпекает потрясающие булочки, но пока трудится лишь на местном заводе. Жених обещает Тане, что после свадьбы все изменится к лучшему, но оказывается обманщиком и изменяет ей. Несмотря на все трудности, она не отказывается от своей мечты. Вместо романтического путешествия на Бали, Таня оказывается на Шри-Ланке: в зимнем пальто и с тяжелым похмельем.

Видеотека START – Сериал «Жить жизнь». Новый сезон с 12 сентября!

Анна Богинская на собственном опыте познала, как манипуляции могут разрушить жизнь. После тяжелых отношений, наполненных жестокостью и изощренной ложью, она осознает, что была всего лишь пешкой в большой игре. Правила этой игры создаются в стенах закрытого клуба, где молодых людей обучают искусству соблазнения. Сможет ли Анна найти ответы в рассказах загадочной Софии, которая удивительно напоминает ее саму в юности? В попытке предостеречь других от своих ошибок, Анна вынуждена столкнуться с призраками прошлого и понять, действительно ли ее чувства к Матвею — это любовь, или их связь всего лишь болезненная зависимость.

Видеотека Premier – Комедийная драма «Бабки»

Евгения Васильевна давно разочаровалась в жизни, и мир отвечает ей тем же. Средь бела дня грабитель лишает ее всей пенсии. Вскоре у двери пенсионерки появляется мать преступника, решившая завести дружбу с пострадавшей. Через несколько часов к Евгении Васильевне за помощью обращаются две девушки легкого поведения, обещая поделиться своими доходами в обмен на укрытие. Но все усложняется, когда на пороге появляется мафия с требованием возместить многомиллионные убытки, заставив пенсионерку организовать бордель прямо у себя дома. Только вот шантажисты не подозревают, с кем они на самом деле столкнулись.

Видеотека START – Чудо-сериал «Последний богатырь. Наследие». Премьера осенью!

Новая глава увлекательных приключений для всей семьи! Спустя два десятилетия после победы над злом жители Белогорья наслаждаются миром и гармонией. Иван, отговоривший Кощея от темного пути, изменил судьбу сказочного мира и остался жить в Белогорье, вместо того чтобы прятаться в современной Москве. В этой улучшенной реальности у Ивана выросли две дочери: умная волшебница Софья и скромная богатырка Марья. Но спокойствие рушит неожиданное появление колдуна Северина, который предсказывает грядущую беду. Чтобы защитить Белогорье и спасти отца, дочери Ивана вынуждены разделиться. Марья остается на страже волшебного мира, а Софья отправляется в Москву, где находит молодого Ивана из параллельного мира и становится его верной помощницей в новых приключениях.

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