Железнодорожную забастовку пытаются прекратить

Министр труда Канады Стивен Макиннон вмешался, чтобы прекратить забастовку, которая привела к остановке работы двух крупнейших железнодорожных компаний страны.

Он использует свои полномочия в соответствии с разделом 107 Кодекса труда Канады, чтобы направить Канадский совет по трудовым отношениям (CIRB) на помощь сторонам в урегулировании условий их коллективных договоров путем обязательного арбитража.

Макиннон также приказал продлить срок действия текущих коллективных договоров до подписания новых соглашений и призвал немедленно возобновить работу обеих железнодорожных компаний.

Эта забастовка, впервые произошедшая одновременно на Канадской национальной железной дороге (CN) и Канадской тихоокеанской железной дороге (CPKC), началась после месяцев неудачных переговоров, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности, заработной платы и принудительного переселения работников.

Забастовка привела к сбоям в цепочках поставок и осложнила передвижение тысяч людей по всей Канаде.

Забастовка железнодорожных работников в Канаде может иметь несколько серьезных последствий:

Экономические потери: Остановка перевозок может стоить канадской экономике около $251 млн в день. Это связано с тем, что железные дороги играют ключевую роль в транспортировке товаров по всей стране. Сбои в цепочках поставок: Забастовка может привести к значительным сбоям в цепочках поставок, что повлияет на доставку товаров, таких как нефтепродукты, химикаты, автомобили и зерно. Это может вызвать дефицит товаров и увеличение цен. Влияние на промышленность: Сельское хозяйство, автомобилестроение и энергетика могут пострадать из-за задержек в поставках необходимых материалов и продукции. Проблемы с транспортом: Забастовка осложняет передвижение тысяч людей, особенно в крупных городах, таких как Монреаль, Ванкувер и Торонто. Переход на альтернативные виды транспорта: Бизнесы и импортеры могут быть вынуждены перейти на автотранспорт для доставки срочных грузов, что может привести к перегрузке автомобильных дорог и увеличению затрат на транспортировку.

Эти последствия подчеркивают важность железнодорожного транспорта для экономики и повседневной жизни в Канаде.

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