Новости дня Делового Монреаля за 24 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Буксировка судна Heemskerkgrach: Грузовое судно, севшее на мель в Канаваке, было успешно отбуксировано в субботу утром.
- Нехватка учителей: До начала нового учебного года остается всего одна неделя, и школам Квебека не хватает 3,858 учителей.
- Конгресс «Любовь и секс с роботами»: Международный конгресс проходит в Университете UCAM в Монреале в эти выходные.
- Опасность передозировки: Ацетаминофен и ибупрофен являются двумя безрецептурными препаратами, к их употреблению следует относиться серьезно. Министерство здравоохранения Канады получило 1,197 сообщений о побочных реакциях, связанных с передозировкой ацетаминофена, и 446 сообщений о побочных реакциях, связанных с ибупрофеном.
- Проблемы с набором медсестер: Провал программы Квебека по набору и обучению медсестер из-за границы оставил некоторых участников без средств существования.
- Расследование смерти: Городская полицейская служба Монреаля (SPVM) расследует смерть 88-летнего мужчины в районе Ахунтик-Картьервиль.
- Ограничение иностранных студентов: Правительство Квебека планирует осенью внести законопроект, ограничивающий количество иностранных студентов, приезжающих в провинцию для учебы.
- 45-летие рок-оперы «Стармания»: Рок-опера отпраздновала свое 45-летие в пятницу на агоре порта Квебека.
- Успех Габриэля Диалло: 22-летний монреальский теннисист заработал себе место в основной сетке Открытого чемпионата США.
В Канаде
- Программа CUAET: Украинцы и члены их семей, прибывшие в Канаду до 31 марта 2024 года, могут подать заявку на открытое разрешение на работу до 31 марта 2025 года.
- Последний выпуск газеты Telegram: В Сент-Джонсе, Ньюфаундленде и Лабрадоре, вышел последний выпуск ежедневной газеты Telegram, переходящей на еженедельную печатную версию.
- Рождение ребенка у Джастина Бибера: Джастин Бибер и его жена Хейли Болдуин Бибер приветствовали своего первого ребенка.
- Туризм в Канаде: Через пять лет после начала пандемии число путешественников, посещающих Канаду, остается ниже прежнего.
- Киану Ривз и детский хоккей: Киану Ривз подписал контракт со «Спитфайрс» ради благого дела.
- Снижение инфляции: Уровень инфляции в Канаде снизился до 2.5%, но цены остаются высокими.
- Смена генерального директора TD Bank: TD Bank сменит генерального директора на фоне расследований деятельности банка из-за отмывания денег в США.
- Нацистский флаг в Китченере: Жители района Китченер, Онтарио, были шокированы, увидев нацистский флаг, развевающийся над домом на их улице.
В России
- Рассекреченные архивы: Рассекречены архивы о решении Британии и Франции начать войну против СССР в 1940 году.
- Вынужденная посадка Ан-2: Самолет Ан-2 с 11 людьми на борту вынужденно сел в лесу Якутии, пострадавших нет.
- Обмен пленными: Россия и Украина обменялись пленными, вернув по 115 военнослужащих каждой стороны.
- Пробка на границе с Белоруссией: Автомобилисты встали в гигантской пробке на границе России с Белоруссией.
- Освобождение Джошуа Карту: Суд в Петербурге освободил канадца-израильтянина Джошуа Карту, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.
- Встреча Путина с военными: Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады.
- Смерть Александра Бялко: Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни.
В мире
- Похороны Алена Делона: Актера Алена Делона похоронили в его поместье в Души.
- Розыск подозреваемого во Франции: Французские власти разыскивают подозреваемого в нападении возле синагоги, где был ранен полицейский.
- Иранские хакеры: Иранские хакеры, подозреваемые в атаке на предвыборные штабы демократов и республиканцев, пытались атаковать учетные записи WhatsApp сотрудников администраций Байдена и Трампа.
- Запреты для женщин в Афганистане: Талибы запрещают женщинам самовыражаться и показывать свои лица непокрытыми.
- Русскоязычное общество в Финляндии: Русскоязычное общество в Финляндии потребовало назвать условия открытия границы.
- Борьба с оспой обезьян: ВОЗ оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода.
- Угрозы экипажу самолета: Экипаж самолета Филиппинского бюро рыболовства утверждает, что стал жертвой угроз со стороны Китая.
- Алмаз в Ботсване: Президенту Ботсваны показали найденный в стране алмаз весом 2,492 карата.
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