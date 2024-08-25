С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хорошая и солнечное и теплое воскресенье. Утром 21°C, Днём 28°C, Вечером 21°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

25 августа отмечается День шахтера. В 2024 году праздник приходится на 25 августа год и проходит 77 раз. Суть праздника – почтить труд работников горной промышленности и показать их вклад в экономику страны.

25 августа считается Днем лазанья по деревьям. И в этот день можно с радостью окунуться в детство, залезть на дерево и полюбоваться горизонтом.

Народный праздник Фотя Поветенный отмечается 25 августа 2024 года (по старому календарю – 12 августа). В этот день православной церковью чтится память мучеников Аникиты и его племянника. В народе этот день связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Это и крытые навесом части двора, и отдельно стоящие строения, чердаки. В народе такие места именуют поветями (поветка, поветье). Отсюда и название праздника.

Именины празднуют: Ян, Яков, Федор, Теодор, Степан, Симон, Сергей, Савва, Петр, Николай, Михаил, Матвей, Леонид, Илья, Иван, Ефим, Дмитрий, Герман, Вячеслав, Василий, Аркадий, Антон, Алексей, Александр.

В общем, интересный был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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