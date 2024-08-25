Чтиво выходного дня: Старый Монреаль

Старый Монреаль — место, откуда начинался современный город. Это исторический квартал в округе Виль-Мари, находящийся в границах старых укреплений, а ныне улиц МакГилл, Берри, Комьюн и переулка Фортификасьон.

Самое туристическое место Старого Монреаля — площадь Жака Картье. Здесь сосредоточены магазины, кафе, ресторанчики и достопримечательности — городская мэрия Отель де Виль, колонна адмирала Нельсона, памятник французскому капитану Жану Воклену.

Чуть дальше находится помпезный Дворец правосудия, южнее — площадь Пляс д’Арм, где высится кафедральный Собор Монреальской Богоматери и памятник основателю города Полю Шомеди де Мезоннёв. На уютных улицах вокруг Пляс д’Арм как нигде в большом городе ощущается дух старой доброй Франции. Рядом со старинными зданиями как веяние нового времени — первые монреальские высотки, построенные в конце XIX и первой половине XX века, «Нью-Йорк Лайф Билдинг» и «Олдред Билдинг».

Исторический центр охватывает территорию старого порта — Вьё Порт. Он давно утратил стратегическое значение и превратился развлекательное и прогулочное место. Правда, при этом сохранил функции пассажирской гавани — в акватории швартуются круизные лайнеры и небольшие теплоходы. Над набережной доминирует купол старинного рынка Бонсекур, который теперь занят офисами, кафе и бутиками. Вдоль променада раскинулся живописный парк Бассен Бонсекур, достойна внимания расположенная рядом старинная церковь Нотр-Дам-де-Бон-Секур.

Кафедральный собор Марии Царицы Мира — резиденция римско-католической церкви провинции Квебек. Двадцатилетнее строительство завершилось в 1894 году. Изначально храм освятили в честь Святого Иакова, но в 1955 году переименовали по распоряжению папы римского Пия XII. В архитектуре собора сочетаются черты ренессанса и барокко. Архитектор исполнил пожелание епископа Игнатия Бурже, который инициировал строительство святыни, и возвёл в Монреале уменьшенную копию римского собора Святого Петра. Над фасадом храма возвышаются 13 скульптур святых, почитаемых в Канаде.

Интерьер собора Марии Царицы Мира оформлен росписью на библейские сюжеты, позолотой, фигурными карнизами. Окна в куполе забраны цветными витражами. Киворий на резных столбах повторяет произведение Бернини в Риме, но в уменьшенном виде. С 2000 года собор входит в список национальных исторических памятников Канады.

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