Иммиграция с Александрой Мельниковой. ПМЖ через увеличение доли франкофонного населения через привлечение франкоязычных международных студентов и иммигрантов.

14 августа 2024 года министр иммиграции Марк Миллер объявил о запуске новой программы «франкоязычные общины» за пределами Квебека (FMCSP). Эта программа начнет работать 26 августа 2024 года и поможет привлечь студентов, говорящих на французском языке, в Канаду.
Цель программы – упростить процесс получения учебных виз для студентов из стран Африки, Ближнего Востока и Америки. Эти студенты смогут приехать учиться в Канаду без необходимости доказывать, что они покинут страну по окончании учебы. Финансовые требования тоже станут более доступными, так как они будут снижены до 75% от порога низкого дохода, связанного с местом расположения учебного заведения.
Участники программы смогут легко перейти от временного статуса к постоянному после окончания учебы. Во время учебы им будут предоставлены услуги по интеграции в канадское общество. Благодаря их знанию французского языка и канадскому образованию они смогут найти работу и внести вклад в развитие франкоязычных общин по всей стране.
Программа позволит принять до 2 300 студентов в первый год работы. Это количество не входит в общий лимит заявок на учебные визы, установленный ранее.
Кроме того, было объявлено о расширении программы «Добро пожаловать, франкофоны», в которых участвуют определенные общины, которые поддерживают иммигрантов, говорящих на французском языке, в их адаптации к жизни в Канаде.
Первоначально их было 14, но сейчас в программу добавили еще 10 новых общин, которые помогут новоприбывшим чувствовать себя как дома. Теперь всего 24 общины по всей Канаде готовы тепло принимать и поддерживать франкоязычных иммигрантов.
Эти меры помогут увеличить поток иммигрантов и студентов, говорящих на французском языке, и поддержат развитие франкоязычных общин в Канаде.
Какие города (они же общины) и провинции участвуют в этом проекте:
• Принц Эдуард: Evangeline region
• Новая Шотландия: Clare, Cheticamp
• Новый Брансвик: Haut-Saint-Jean region, Belle-Baie, Caraquet, Restigouche West Region
• Ньюфаундленд и Лабрадор: Labrador City-Wabush
• Онтарио: Hawkesbury, Sudbury, Hamilton, Cornwall, Cochrane District, London
• Манитоба: Seine River region, Red River
• Саскачеван: Moose Jaw-Gravelbourg, Prince Albert
• Альберта: Calgary
• Британская Колумбия: Prince George, Nanaimo
• Северные территории: Yellowknife
• Юкон: Whitehorse
• Нунавут: Iqaluit
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T: 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com
Если вам нужна консультация – забронируйте на нашем сайте
www.skiimmigration.com