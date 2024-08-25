Иммиграция с Александрой Мельниковой. ПМЖ через увеличение доли франкофонного населения через привлечение франкоязычных международных студентов и иммигрантов.

14 августа 2024 года министр иммиграции Марк Миллер объявил о запуске новой программы «франкоязычные общины» за пределами Квебека (FMCSP). Эта программа начнет работать 26 августа 2024 года и поможет привлечь студентов, говорящих на французском языке, в Канаду.

Цель программы – упростить процесс получения учебных виз для студентов из стран Африки, Ближнего Востока и Америки. Эти студенты смогут приехать учиться в Канаду без необходимости доказывать, что они покинут страну по окончании учебы. Финансовые требования тоже станут более доступными, так как они будут снижены до 75% от порога низкого дохода, связанного с местом расположения учебного заведения.

Участники программы смогут легко перейти от временного статуса к постоянному после окончания учебы. Во время учебы им будут предоставлены услуги по интеграции в канадское общество. Благодаря их знанию французского языка и канадскому образованию они смогут найти работу и внести вклад в развитие франкоязычных общин по всей стране.

Программа позволит принять до 2 300 студентов в первый год работы. Это количество не входит в общий лимит заявок на учебные визы, установленный ранее.

Кроме того, было объявлено о расширении программы «Добро пожаловать, франкофоны», в которых участвуют определенные общины, которые поддерживают иммигрантов, говорящих на французском языке, в их адаптации к жизни в Канаде.

Первоначально их было 14, но сейчас в программу добавили еще 10 новых общин, которые помогут новоприбывшим чувствовать себя как дома. Теперь всего 24 общины по всей Канаде готовы тепло принимать и поддерживать франкоязычных иммигрантов.

Эти меры помогут увеличить поток иммигрантов и студентов, говорящих на французском языке, и поддержат развитие франкоязычных общин в Канаде.

Какие города (они же общины) и провинции участвуют в этом проекте:

• Принц Эдуард: Evangeline region

• Новая Шотландия: Clare, Cheticamp

• Новый Брансвик: Haut-Saint-Jean region, Belle-Baie, Caraquet, Restigouche West Region

• Ньюфаундленд и Лабрадор: Labrador City-Wabush

• Онтарио: Hawkesbury, Sudbury, Hamilton, Cornwall, Cochrane District, London

• Манитоба: Seine River region, Red River

• Саскачеван: Moose Jaw-Gravelbourg, Prince Albert

• Альберта: Calgary

• Британская Колумбия: Prince George, Nanaimo

• Северные территории: Yellowknife

• Юкон: Whitehorse

• Нунавут: Iqaluit

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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