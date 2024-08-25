В Канаде врача общей практики Пола Фелана обвинили в избыточном проведении ректальных осмотров.

В сентябре 2022 года сестра одного из его пациентов подала жалобу, утверждая, что ее брат, получавший лечение у Фелана, подвергался этим процедурам слишком часто.

По итогам расследования комиссия врачей и хирургов острова Принца Эдуарда приняла решение о дисциплинарных мерах в отношении Фелана.

Врач был вынужден получить выговор за частое применение медицинской процедуры и использование устаревшего метода, согласно которому пациент должен был лежать на спине.

Это нарушение современных стандартов медицинской практики ставит под сомнение профессионализм врача.

В дополнение этому, Фелан был оштрафован на 2000 канадских долларов и обязан самостоятельно пройти два курса: один по этическим аспектам общения с пациентами, а другой — по правильному выполнению ректального обследования предстательной железы.

Доктор Фелан согласился с выводами комиссии.

Ректальные осмотры важны для диагностики некоторых заболеваний, но они должны проводиться только при наличии соответствующих показаний, чтобы избежать физического и психологического дискомфорта у пациентов.

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