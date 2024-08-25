Конгресс украинцев Канады предлагает правительству Канады запретить хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну

Кроме того, организация написала письмо президенту Хоккейного зала славы Джеффу Деномму с требованием отменить решение о включении Дацюка.
Конгресс обосновал свои действия тем, что бывший хоккеист участвовал в мероприятии, посвященном российским военнослужащим, что, по их мнению, вызывает вопросы о его связи с российским правительством.
Деномм ответил, что включение игрока в зал славы символизирует «признание подвигов выдающегося спортсмена, который долгое время выступал на высоком уровне», и при этом национальность кандидата не является критерием выбора.
В ответ конгресс выразил недоумение по поводу этого заявления и вновь настоял на отмене включения Дацюка в Зал славы.
Напомним, что 25 июня стало известно о его избрании, а церемония пройдет в ноябре в Торонто.
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