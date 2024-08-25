Конгресс украинцев Канады предлагает правительству Канады запретить хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну

Конгресс украинцев Канады ранее обратился к министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Миллеру, а также к министру иностранных дел Мелани Жоли с просьбой не выдавать Дацюку визу для участия в церемонии посвящения в Зал славы хоккея.

Кроме того, организация написала письмо президенту Хоккейного зала славы Джеффу Деномму с требованием отменить решение о включении Дацюка.

Конгресс обосновал свои действия тем, что бывший хоккеист участвовал в мероприятии, посвященном российским военнослужащим, что, по их мнению, вызывает вопросы о его связи с российским правительством.

Деномм ответил, что включение игрока в зал славы символизирует «признание подвигов выдающегося спортсмена, который долгое время выступал на высоком уровне», и при этом национальность кандидата не является критерием выбора.

В ответ конгресс выразил недоумение по поводу этого заявления и вновь настоял на отмене включения Дацюка в Зал славы.

Напомним, что 25 июня стало известно о его избрании, а церемония пройдет в ноябре в Торонто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.