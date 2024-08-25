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Новости Конгресс украинцев Канады предлагает правительству Канады запретить хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну
infopovod.ru

Конгресс украинцев Канады предлагает правительству Канады запретить хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну

Степан Артемьевский Авг 25, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Конгресс украинцев Канады предлагает правительству Канады запретить хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну отключены 9 Просмотров

Конгресс украинцев Канады ранее обратился к министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Миллеру, а также к министру иностранных дел Мелани Жоли с просьбой не выдавать Дацюку визу для участия в церемонии посвящения в Зал славы хоккея.

 

Кроме того, организация написала письмо президенту Хоккейного зала славы Джеффу Деномму с требованием отменить решение о включении Дацюка.

Конгресс обосновал свои действия тем, что бывший хоккеист участвовал в мероприятии, посвященном российским военнослужащим, что, по их мнению, вызывает вопросы о его связи с российским правительством.

Деномм ответил, что включение игрока в зал славы символизирует «признание подвигов выдающегося спортсмена, который долгое время выступал на высоком уровне», и при этом национальность кандидата не является критерием выбора.

В ответ конгресс выразил недоумение по поводу этого заявления и вновь настоял на отмене включения Дацюка в Зал славы.

Напомним, что 25 июня стало известно о его избрании, а церемония пройдет в ноябре в Торонто.

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