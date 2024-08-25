Новый гипотетический вирус.
Канадские ученые: мир на пороге нового вируса
Степан Артемьевский
Авг 25, 2024
Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады
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Канадские ученые предостерегают, что мир может столкнуться с новым опасным вирусом.
Этот вирус, для которого пока не придумано название, способен вызвать значительные эпидемии и привести к высокой смертности, особенно среди пожилых, всегда находящихся в группе повышенного риска.
Существует вероятность, что новая пандемия будет развиваться в несколько «волн», каждая из которых будет продолжаться от 3 до 9 месяцев.
При этом предполагается, что этот вирус сможет существовать в таких циклах на протяжении двух лет.
Как и в случае с коронавирусом, бизнесу также придется нелегко — сотрудники вновь перейдут на удаленный режим работы.
Из-за изменений в логистике возможен дефицит товаров повседневного спроса.
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