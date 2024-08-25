Канадские ученые: мир на пороге нового вируса

Существует вероятность, что новая пандемия будет развиваться в несколько «волн», каждая из которых будет продолжаться от 3 до 9 месяцев.

При этом предполагается, что этот вирус сможет существовать в таких циклах на протяжении двух лет.

Как и в случае с коронавирусом, бизнесу также придется нелегко — сотрудники вновь перейдут на удаленный режим работы.

Из-за изменений в логистике возможен дефицит товаров повседневного спроса.