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Общество Здоровье, медицина Канадские ученые: мир на пороге нового вируса
Новый гипотетический вирус.

Канадские ученые: мир на пороге нового вируса

Степан Артемьевский Авг 25, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые: мир на пороге нового вируса отключены 14 Просмотров

  Канадские ученые предостерегают, что мир может столкнуться с новым опасным вирусом.

 

Этот вирус, для которого пока не придумано название, способен вызвать значительные эпидемии и привести к высокой смертности, особенно среди пожилых, всегда находящихся в группе повышенного риска.

Существует вероятность, что новая пандемия будет развиваться в несколько «волн», каждая из которых будет продолжаться от 3 до 9 месяцев.

При этом предполагается, что этот вирус сможет существовать в таких циклах на протяжении двух лет.

Как и в случае с коронавирусом, бизнесу также придется нелегко — сотрудники вновь перейдут на удаленный режим работы.

Из-за изменений в логистике возможен дефицит товаров повседневного спроса.

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