Лидер партии «Наследие» в Великобритании Дэвид Кертен заявил в соцсети X, что коллективный Запад должен возобновить дружеские отношения с Россией.

«Россия не является нашим врагом», — отметил он.

Кертен подчеркнул, что после ухода с постов президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера Запад должен стремиться к восстановлению позитивных отношений с Москвой.

Ранее профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен выразил мнение, что Финляндии следует как можно скорее подписать новый дружеский договор с Россией.

Он отметил, что Хельсинки должны показать Москве, что финские территории «никогда не будут использованы» для агрессии против России.

Тем временем председатель комитета по международным отношениям американского сената Бен Кардин заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном как ядерными державами будет продолжаться.

Он добавил, что исход конфликта в Украине не окажет влияния на эти отношения.

А в Квебеке накануне принимали делегацию из Крыма. Канадские студенты участвуют на международных форумах, проходящих в России. Может, и правда, отношения становятся более дружескими?

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