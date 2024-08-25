Арест Павла Дурова: что известно к этому моменту

Новость о задержании Павла Дурова действительно вызвала большой резонанс.

Основатель Telegram был задержан французскими спецслужбами в аэропорту Ле Бурже после прибытия из Азербайджана.

Ему предъявлены обвинения по множеству уголовных статей, связанных с преступлениями, совершенными через мессенджер Telegram.

Павлу Дурову предъявлены обвинения по нескольким серьезным уголовным статьям. Среди них:

Соучастие в контрабанде наркотиков

Мошенничество

Отмывание денег

Сокрытие педофильского контента

Распространение порнографии

Терроризм

Отказ от сотрудничества с французскими властями

Эти обвинения связаны с тем, что Telegram, по мнению французских властей, стал платформой для различных преступных действий из-за отсутствия модерации и возможности использования одноразовых номеров и криптовалют.

Французские власти утверждают, что у них есть несколько видов доказательств против Павла Дурова:

Электронные переписки и сообщения: Власти утверждают, что через Telegram распространялись наркотики, террористические призывы и другой незаконный контент. Финансовые транзакции: Обвинения включают отмывание денег и мошенничество, связанные с использованием криптовалют и одноразовых номеров в Telegram. Отказ от сотрудничества: Дуров неоднократно отказывался предоставлять информацию и сотрудничать с правоохранительными органами, что также является частью обвинений.

Эти доказательства, по мнению французских властей, подтверждают его причастность к преступлениям, совершенным через платформу Telegram.

Дуров был задержан вместе с телохранителем и женщиной, и сейчас находится под стражей.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Администрация Telegram пока не сделала официального заявления по поводу задержания Павла Дурова.

Однако, по информации СМИ, руководство компании заранее подготовило план действий на случай ареста Дурова.

Этот план был обсужден на совете директоров, но детали его пока не разглашаются.

На данный момент Павел Дуров не сделал официального заявления по поводу своего задержания.

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