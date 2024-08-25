Доступность жилья – головная боль нашего правительства

Жилье и доступность будут занимать первое место в повестке дня федеральных министров, которые соберутся в ближайшие дни в Галифаксе для подготовки к началу парламентских выборов.

Встреча начнется в воскресенье вечером с рабочего ужина в окружении премьер-министра Джастина Трюдо.

В понедельник министры заслушают экспертов, ученых и советников, которые обсудят жилищные, иммиграционные и экономические проблемы среднего класса. Среди гостей-генеральный директор канадской ассоциации строителей жилья Кевин Ли, бывший президент канадского Конгресса труда, ныне сенатор Хасан Юссуфф и бывший генеральный директор YMCA Canada Майя Рой.

Во вторник они обсудят канадско-американские отношения, на которые могут повлиять результаты президентских выборов в ноябре. Они выслушают нынешнего посла Канады в Соединенных Штатах Кирстен Хиллман и двух ее предшественников, Фрэнка Маккенну и Дэвида Макнотона.

Министр коммунальных услуг и снабжения Жан-Ив Дюкло и его коллега по жилищному строительству, инфраструктуре и сообществам Шон Фрейзер начнут бал, объявив в воскресенье днем о намерениях правительства сдавать в аренду общественную землю застройщикам для строительства доступного жилья.

Эта мера является одним из элементов правительственной программы по строительству более 3,8 миллиона единиц жилья в течение следующих семи лет.

Поскольку следующая избирательная кампания, вероятно, состоится в следующем году, эта встреча, возможно, станет последней возможностью для правительства придать новый импульс работе с избирателями.

Год назад на аналогичной встрече, состоявшейся в Шарлоттауне, министры сосредоточили свое внимание в первую очередь на жилье из-за быстрого роста цен и снижения доступности, вызванного высокой иммиграцией и бездействием строительного сектора.

Министры-либералы покинули столицу острова Принца Эдуарда, не объявив о каких-либо новых мерах. Партия пострадала от этого в опросах.

Бывший генеральный директор по политике и связям с общественностью в канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо Марси Суркс, в настоящее время отвечающая за стратегию государственных отношений в фирме по связям с общественностью Compass Rose, считает, что жилищный вопрос будет главным приоритетом правительства к концу ее срока полномочий.

“Честно говоря, правительство разработало важные программы и вложило значительные средства с прошлого года. Некоторые меры начинают приносить свои плоды. Но реальность такова, что внимание, уделяемое снабжению, остается на месте. Передышки еще нет”»

В апреле правительство обнародовало свой план по борьбе с жилищным кризисом, охватившим страну. Цель состоит в том, чтобы разблокировать строительство 3,87 миллиона новых единиц жилья к 2031 году.

Канадская ипотечная и жилищная компания прогнозировала в апреле, что кризис доступности жилья может продлиться до 2026 года. Тем не менее, она упомянула, что ситуация с вводом в эксплуатацию, как ожидается, начнет улучшаться в ближайшие месяцы, если процентные ставки продолжат снижаться.

За последние пять лет арендная плата в Канаде выросла почти на 25%.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что отношение цен на жилье к доходам начало снижаться после достижения пика в начале 2022 года. В среднем с 2015 года цены на жилье выросли на 40% больше, чем доходы канадцев.

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