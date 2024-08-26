Новости дня Делового Монреаля за 25 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Англоязычные жители Квебека чувствуют себя изгоями на фоне борьбы за защиту французского языка.
- Расследование обстрела: Городская полицейская служба Монреаля (SPVM) расследует обстрел окон бара на авеню Dollard в LaSalle.
- Поджог офиса: Ранним воскресным утром был поджог офиса компании на rue Saint-André в Plateau-Mont-Royal.
- Утечка газа: Крупная утечка газа произошла на бульваре Taschereau в Longueuil около 9:30 утра в воскресенье.
- Арест за нападение: Служба безопасности Квебека (SQ) арестовала 40-летнего мужчину за нападение на женщину на мосту Иль-о-Турт.
- Исследование каму-каму: Экзотический фрукт каму-каму может помочь семи миллионам канадцев, страдающих неалкогольной жировой болезнью печени.
- Медицинская Википедия: Два врача из Квебека создали проект Wikimédica, который набирает обороты благодаря партнерству с Университетом Лаваля.
- Возобновление движения поездов: Линии пригородных поездов в Монреале возобновят работу в понедельник после локаута работников CPCK.
- Победа Молли Карлсон: Канадка Молли Карлсон выиграла серию Red Bull Cliff Diving Series в Монреале.
В Канаде
- Rumble и Павел Дуров: Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул ЕС в связи с арестом Павла Дурова.
- Ограничение доступа к никотиновым продуктам: Правительство Трюдо вводит новые меры по ограничению доступа молодежи к никотиновым продуктам.
- Возвращение железнодорожных работников: Федеральный совет по трудовым спорам распорядился вернуть тысячи железнодорожных работников на работу.
- Рост случаев мошенничества: В Канаде наблюдается рост случаев мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками крупных банков.
- Экономические последствия забастовки: Остановка работы в железнодорожном секторе Канады станет предметом внимания на следующей неделе.
- Запрет на въезд Павлу Дацюку: Конгресс украинцев Канады предлагает запретить въезд хоккеисту Павлу Дацюку.
- Обвинения против врача: Врача общей практики Пола Фелана обвинили в избыточном проведении ректальных осмотров.
В России
- Арест Павла Дурова: Павла Дурова задержали во французском аэропорту.
- Смерть Олега Мамалыги: Скончался главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” Олег Мамалыга.
- Закрытие Еврейского музея: В Москве закрыли для посетителей Еврейский музей из-за подозрительного предмета.
- Атака ВСУ на Белгородскую область: Пять человек погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ.
- Орден Кадырова: Адаму Кадырову присвоили высшую награду Чечни — орден Кадырова.
- Приостановка переводов: Банки Кыргызстана временно приостановили переводы в Россию.
- Мемы о Дурове: Соцсети ответили мемами на задержание Павла Дурова.
В мире
- Заявление Telegram: Telegram официально высказался о задержании Павла Дурова.
- Сноуден о Дурове: Сноуден заявил, что арест Дурова унижает не только Францию, но и весь мир.
- Комментарий Эдриана Макрея: Соратник Джулиана Ассанжа заявил, что арест Дурова является работой разведывательных служб западных стран.
- Призыв Украины к Белоруссии: Украина призвала Белоруссию отвести войска от границы.
- Атака в Буркина-Фасо: Боевики напали на местных жителей, убив от 100 до 200 человек.
- Продление присутствия США на Ближнем Востоке: США продлили присутствие двух авианосных ударных групп на Ближнем Востоке.
- Падение криптовалюты TON: Криптовалюта TON рухнула в цене после новостей о задержании Дурова.
- Ответные удары «Хезболлы»: Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале ответных ударов по Израилю.
- Превентивные удары Израиля: Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет в Ливане.
- Сдача подозреваемого в Золингене: Подозреваемый в совершении теракта в Золингене сдался немецкой полиции.
- Осуждение Папы римского: Папа римский осудил решение украинских властей запретить каноническую Украинскую православную церковь.
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