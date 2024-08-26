С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хорошая и солнечный и теплый понедельник. Утром 21°C, Днём 28°C, Вечером 20°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

26 августа отмечается добрый праздник — День благодарности собаке или День признательности собаке (Dog Appreciation Day). Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находилась в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды. На иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами (от чего икона получила и другое название свое — Семистрельная).

На Руси в этот день чествовали Тихона Задонского (в миру — Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова 18 века. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Так праздник соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы.

26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венера по Солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» (Endeavour — «усилие»), водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук – первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк (Австралия) находится вовсе не там, где его искали предшественники.

В общем, интересный был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!