Недвижимость: Прогнозы и ожидания рынка

В июне 2024 года после первого с 2020 года снижения процентной ставки Банком Канады наблюдались ранние признаки возобновления активности на рынке жилья.

Летний обзор: В июне 2024 года после первого с 2020 года снижения процентной ставки Банком Канады наблюдались ранние признаки возобновления активности на рынке жилья. Однако в июле рынок взял паузу. По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), в июле:

Национальные продажи жилья снизились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

по сравнению с предыдущим месяцем. Фактическая ежемесячная активность была на 4.8% выше, чем в июле 2023 года.

выше, чем в июле 2023 года. Количество вновь выставленных на продажу объектов увеличилось на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен на жилье MLS вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился на 3.9% по сравнению с прошлым годом (оценочная цена составила $718,700 ).

по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился на по сравнению с прошлым годом (оценочная цена составила ). Фактическая средняя национальная цена продажи составила $667,317, что на 0.2% ниже по сравнению с прошлым годом.

Осенний прогноз: С учетом второго снижения процентной ставки, объявленного 24 июля, и ожиданий дальнейшего смягчения политики, прогноз на осень и 2025 год выглядит оптимистично. Спрос на жилье, который был в ожидании, может привести к значительному оживлению активности на рынке.

Фил Сопер, генеральный директор Royal LePage, отметил значительное увеличение интереса к рынку с момента начала снижения процентных ставок Банком Канады. Портал компании, royallepage.ca, стал более посещаемым, что является необычным для августа, который обычно является спокойным месяцем. Это свидетельствует о возобновлении интереса к рынку недвижимости.

Региональные различия: Кристофер Александр, президент Re/Max Canada, отметил, что ситуация сильно различается по провинциям. Альберта, Нью-Брансуик и Новая Шотландия демонстрируют сильные результаты, в то время как Онтарио сталкивается с более медленными рыночными условиями. Александр ожидает, что рынок увидит возобновление активности покупателей, особенно с учетом большого количества предложений, что должно сдерживать рост цен в обозримом будущем.

Хог считает, что снижение процентных ставок Банком Канады в июне и июле, вероятно, стало поворотным моментом для struggling housing markets по всей стране, но пока эффект был смешанным. Он говорит, что потребуются более глубокие снижения ставок, чтобы существенно снизить стоимость владения и стимулировать спрос на жилье.

“С другой стороны, предложение продолжает расти. В некоторых случаях, таких как в Торонто, это отражает завершение строительства многих новых объектов (в основном кондоминиумов), которые владельцы (в основном инвесторы) стремятся продать. В других случаях это могут быть продавцы, рассчитывающие, что снижение ставок вызовет интерес покупателей и улучшит результаты продаж. В некоторых случаях это может быть признаком финансовых трудностей владельцев жилья из-за высоких ставок,” отмечает Хог.

Он также указывает, что баланс между спросом и предложением значительно варьируется от рынка к рынку. “Условия в Калгари, Эдмонтоне и, в меньшей степени, Монреале благоприятствуют продавцам. В районе Торонто ситуация противоположная — покупатели имеют преимущество, хотя и незначительное. В Ванкувере сохраняется хрупкое равновесие.”

Однако Хог также отмечает, что цены на жилье в целом стабилизировались с весны. “Калгари — горячая точка на рынке жилья Канады — остается исключением, хотя рост цен недавно замедлился. Мы ожидаем, что тенденция к стабильным ценам сохранится до тех пор, пока более значительные снижения ставок не увеличат спрос более существенно.”

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