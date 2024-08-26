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Новости Любителя быстрой езды серьезно оштрафовали

Любителя быстрой езды серьезно оштрафовали

Степан Артемьевский Авг 26, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Любителя быстрой езды серьезно оштрафовали отключены 5 Просмотров

На прошлой неделе полиция провинции Квебек (SQ) зафиксировала водителя, который ехал со скоростью 200 км/ч в Биконсфилде.

23-летний мужчина был пойман за превышение скорости в два раза в густонаселенном жилом районе, расположенном как на севере, так и на юге шоссе 20.

После задержания офицерами SQ водитель был оштрафован на $1,976, получил 24 штрафных балла и его водительские права были приостановлены на семь дней.

В ежегодном обзоре за 2023 год SQ заявила, что самой смертельной причиной столкновений является скорость и неосторожное вождение, что составляет 31% смертельных аварий на дорогах, за которыми следует вождение под воздействием наркотиков или алкоголя — 16%.

Несмотря на многочисленные кампании по повышению осведомленности о безопасном вождении, за последние три года не было значительного снижения числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

В 2023 году SAAQ зафиксировала резкое увеличение на 31.7% среди 15-24-летних, связанных с смертельными случаями в дорожно-транспортных происшествиях по всей провинции, в статистическом анализе, сравнивающем средние показатели смертности с 2018 по 2022 год.

В свете этого события SQ вновь повторила свое сообщение населению о том, что скорость является одной из ведущих причин смертей на дорогах.

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