Ремонт какого автомобиля дороже: электрического или бензинового?

Несмотря на замедление роста продаж электромобилей, количество заявлений о ДТП с участием экологичного транспорта продолжает расти в Северной Америке.

Хотя конструкции электромобилей могут быть менее подвержены повреждениям, их ремонт часто обходится дороже по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно последнему исследованию компании Mitchell, количество заявлений о ремонте электромобилей после столкновений увеличилось на 2,5% в США и на 3,95% в Канаде во втором квартале 2024 года. Этот рост произошел, несмотря на снижение доли рынка электромобилей с 10,2% в третьем квартале 2023 года до 9,3% в первом квартале 2024 года в США.

Средняя стоимость ремонта электромобилей с повреждениями кузова во втором квартале 2024 года составила около 527 тыс. рублей в США и 598,5 тыс. рублей в Канаде. Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания эти цифры значительно ниже: 440 тыс. рублей в США и 334 тыс. рублей в Канаде. Это означает, что ремонт электромобилей после аварий обходится на 20% дороже в США и на 31% дороже в Канаде по сравнению с автомобилями аналогичных размеров с двигателями внутреннего сгорания.

Лидерами по частоте заявлений среди электромобилей в США и Канаде стали Tesla Model 3 и Model Y, что объясняется их массовым присутствием на дорогах и, соответственно, большей вероятностью попадания в аварии по сравнению с менее распространенными электромобилями.

Интересно, что частота заявлений также увеличивается для гибридных автомобилей. Легкие гибриды, которые по техническим характеристикам близки к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, имеют аналогичные затраты на ремонт в США. Однако более сложные подключаемые гибриды показывают рост затрат на ремонт после аварий на 12,5% по сравнению с автомобилями с ДВС.

Для снижения затрат на ремонт электромобилей можно предпринять следующие меры: Регулярное техническое обслуживание: Хотя электромобили требуют меньше обслуживания, чем автомобили с ДВС, регулярные проверки и замена расходных материалов, таких как тормозные колодки и фильтры, помогут избежать крупных поломок. Использование оригинальных запчастей: Оригинальные запчасти могут быть дороже, но они часто более надежны и долговечны, что снижает вероятность повторного ремонта. Обучение водителей: Правильное использование электромобиля, включая аккуратное вождение и соблюдение рекомендаций производителя, может значительно снизить износ компонентов. Выбор надежных моделей: Некоторые модели электромобилей имеют более низкие затраты на обслуживание и ремонт. Исследование и выбор таких моделей могут помочь сэкономить в долгосрочной перспективе. Страхование: Выбор подходящего страхового полиса, который покрывает основные виды ремонта, может значительно снизить финансовую нагрузку при возникновении поломок. Планирование и мониторинг: Использование приложений и систем мониторинга для отслеживания состояния автомобиля и своевременного выявления проблем может предотвратить серьезные поломки. Эти меры помогут не только снизить затраты на ремонт, но и продлить срок службы вашего электромобиля.

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