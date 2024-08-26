“Это простой вопрос достоинства!” — заявила Дезире МакГроу, депутат от Нотр-Дам-де-Грас (NDG)

Отказ предоставить Chic Resto Pop в Ошлага-Мезоннёв значительную финансовую помощь от федерального правительства совершенно необоснован, заявили критик Либеральной партии Квебека по вопросам социальной солидарности и общественной деятельности депутат Дезире МакГроу и депутат по делам пожилых людей и опекунов Линда Карон.

Речь идет о гранте почти в $800,000 для поддержки пожилых людей на дому.

Обе депутатки ставят под сомнение искренность CAQ в стремлении удовлетворить базовые потребности пожилых людей Квебека, настаивая на том, что квебекцы платят налоги федеральному правительству и имеют право на его субсидии.

Подход CAQ не должен приводить к продовольственной незащищенности самых уязвимых пожилых людей, говорят МакГроу и Карон. “Если CAQ не может управлять государственными финансами, имея рекордный дефицит в $11 миллиардов, представить амбициозный план сокращения и адекватно поддерживать наши общественные организации, часто находящиеся на передовой или последней линии обороны, может ли она хотя бы не лишать их федеральной помощи, на которую они имеют право?” — спросила депутат от Нотр-Дам-де-Грас МакГроу. “Это простой вопрос достоинства для наших пожилых людей и самых обездоленных.”

В Квебеке существует законодательство, требующее его разрешения для организаций, которые получают более половины своего финансирования от провинции, чтобы получать федеральные гранты.

Оппозиция утверждает, что межправительственные споры мешают самым нуждающимся. Chic Resto Pop — не единственный случай, говорит Карон, депутат от Ла Пиньер, когда CAQ “поддерживает свои конфликты с федеральным правительством за счет самых уязвимых”.

Этим летом L’Entraide Plus в Шамбли была лишена федерального гранта в размере $570,000, который позволил бы ей проводить мелкий ремонт домов для пожилых людей, в то время как правительство громко заявляет, что хочет поддерживать пожилых людей на дому. “Это возмутительно!”

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