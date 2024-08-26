Советник Майк Коэн: вероятно новое исследование работы светофоров на бульваре Кавендиш в Кот-Сен-Люк

Коэн написал, что “светофоры на бульваре Кавендиш, от Макл до Килдэр, являются постоянным источником раздражения для водителей и пешеходов. Я получаю много запросов по этой теме и хочу поблагодарить нашего трудолюбивого инженера по дорожному движению Спиро Йотиса за его усилия угодить всем. Для водителей ожидание на каждом светофоре слишком долгое. Затем мы слышим от пешеходов, которые жалуются, что у них недостаточно времени, чтобы перейти дорогу.”

Спиро напомнил, что последний анализ и модификация светофоров на Кавендиш были проведены в 2018 году.

С тех пор комплекс Монтефиоре вновь открылся как арендное жилье, а башни-близнецы Equinoxe появились на улице Марка Шагала.

В ближайшее время Quartier Cavendish представит нам предложение о перезонировании и добавлении нескольких высотных зданий.

Очень скоро, подтвердил Спиро, Департамент градостроительства представит городскому совету предложение о проведении еще одного профессионального исследования на Кавендиш.

Согласно бюджетным протоколам, эта работа должна быть выполнена в 2025 году. “Я надеюсь, что мы сможем улучшить эффективность светофоров,” сказал Спиро.