Новости района Mont Royal

Письмо жителям после ливня

Город направил письмо жителям после рекордного ливня 9 августа, который привел к наводнениям во многих районах, а также сильного дождя 10 июля.

В письме говорится: “Мы хотим сообщить вам, что город заказал специализированной фирме в 2022 году провести исследование гидравлической емкости своей канализационной системы. Муниципалитет придает большое значение состоянию своей подземной инфраструктуры, которой в некоторых районах более 100 лет, и ежегодно поддерживает ее, очищая и заменяя участки по мере необходимости. После того как специализированная фирма представит свой отчет, можно будет разработать план действий в сотрудничестве с Техническими службами города. Чтобы получить полное представление, агломерация Монреаля также должна будет раскрыть гидравлические характеристики своей сети сбора сточных вод, в которую сбрасываются сточные воды из города Маунт-Роял. В заключение, будьте уверены, что город делает все возможное, чтобы решить эту проблему в приоритетном порядке и активно работает над этим.”

Мобильная вакцинационная клиника

Город объявил, что “следующая мобильная вакцинационная клиника будет развернута в парке Коннот 4 сентября с 10:30 до 16:30. Запись не требуется. Услуги включают вакцинацию против опоясывающего лишая, кори и менингита. Услуги предоставляются бесплатно CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Однако CIUSS делает следующее уточнение относительно критериев для бесплатной вакцины против опоясывающего лишая: быть в возрасте 75 лет и старше ИЛИ быть иммунокомпрометированным лицом в возрасте 18 лет и старше.

Люди, не соответствующие этим критериям, и желающие получить вакцину против опоясывающего лишая, должны обратиться в аптеку или клинику для ее получения, и в этом случае будет взиматься плата.”

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