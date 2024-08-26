Гуляем по Монреалю: выставки в музее Мак Корд













Выставка “Портреты и мода – Квебекские фотографы за границей” объединяет работы 17 фотографов, которые демонстрируют талант Квебека на международной арене. Выставка “Портреты и мода – Квебекские фотографы за границей” объединяет работы 17 фотографов, которые демонстрируют талант Квебека на международной арене. Среди них: Макс Абадиан

Уильям Арканд

Ричард Бернардин

Алекс Блэк

Саша Коэн

Кристина Гарро

Андреанн Готье

Роял Гилберт

Шейн Лавердьер

Карл Лессард

Моник Ричард

Норман Жан Рой

Этьен Сен-Дени

Нельсон Симоно

Умайма Бен Танфус

Ксавье Тера

Villedepluie Эта оригинальная выставка, проходящая в музее Маккорд Стюарт с 31 мая по 29 сентября 2024 года, включает художественную, редакционную и коммерческую фотографию, а также более личные работы этих фотографов. Выставка демонстрирует их способность работать с крупными модными журналами, рекламными агентствами и музыкальной индустрией, создавая изображения, которые варьируются от простых и естественных до сложных и кинематографических, но всегда наполнены большой чувствительностью к моделям, будь то знаменитости или неизвестные люди. Помимо потрясающих модных фотографий, перед нами разворачивается галерея из более чем ста беспрецедентных знаковых портретов, от Селин Дион, U2 и Шарлотты Кардин до Нельсона Манделы, Зидана, Элисапи, Адель, Барби Феррейры, Мики и Les Louanges. Для этого события было создано около двадцати видео, включая мультиэкранную проекцию от творческой команды Rodeo FX. Эти материалы предоставляют эксклюзивное представление о художественных методах фотографов, а также интервью с артистами, чьи портреты представлены на выставке.

Тьерри-Максим Лорио курировал различные версии передвижной выставки “Мир моды Жан-Поля Готье: От тротуара до подиума”, которая имела исторический успех, “Любовь есть любовь: Свадебное блаженство для всех à la Жан-Поль Готье” и “JPG от А до Я”, представленную в павильоне Франции на Всемирной выставке в Дубае в 2022 году, всего 17 выставок, посвященных enfant terrible французской моды. Он также курировал международные передвижные выставки, включая “Питер Линдберг: Другое видение модной фотографии”, две версии “Виктор и Рольф: Художники моды”, “Тьерри Мюглер: Кутюризм” и “Виктор и Рольф: Заявления о моде”, представленную в Kunsthalle в Мюнхене, Германия, до октября 2024 года, а также написал более пятнадцати публикаций, сопровождающих эти проекты. В 2019 году он получил Vanguard Award от CAFA (Canadian Arts and Fashion Award) за значительный вклад в искусство и индустрию моды. Выставки, которые он разработал и организовал, посетили более 6 миллионов человек.

“Есть много слов, которыми можно описать работы этих 17 художников, портретистов и модных фотографов. Но у всех них есть одно общее: Квебек. Будь то из Туниса или Ирана, Лорантидов или Монтережи, будь то открываемые или переоткрываемые, они развили свою уникальную креативность и эстетическое видение в Квебеке, прежде чем экспортировать свои работы и утвердиться как важные игроки на современной международной сцене. Для некоторых школы фотографии Квебека, а затем его микрокосм моды и издательского дела стали трамплином в крупные столицы, такие как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Лос-Анджелес и Токио, и оттуда их изображения попали в самые престижные журналы.” – Тьерри-Максим Лорио

Этот проект продолжает традицию предыдущих выставок модной фотографии в музее Маккорд Стюарт, таких как “Хорст: Фотограф стиля” (2015) и “Норман Паркинсон: Всегда в стиле” (2024), отражая миссию музея по изучению различных форм художественного выражения, которые можно найти в Монреале и за его пределами, как в прошлом, так и в настоящем. Он также перекликается с замечательными коллекциями фотографии и одежды, моды и текстиля, которые делают музей эталоном в этих областях коллекционирования и музеологии в Северной Америке.